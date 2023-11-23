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23.11.2023 в 09:15

Число зарегистрированных товарных знаков компаниями из России выросло на треть за 1,5 года

Чаще всего регистрируются торговые марки одежды и обуви, программного обеспечения, фармацевтики и бытовой химии

Число товарных знаков, зарегистрированных российскими компаниями, выросло более чем на треть за последние полтора года, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«На сегодняшний момент Роспатентом зарегистрировано всего по стране 860 тыс. товарных знаков <…> Из них российским компаниям и гражданам принадлежит уже более половины, если быть точным — 490 тыс. Причём за последние полтора года число таких знаков, которые принадлежат нашим компаниям, выросло более чем на треть», — сказал Решетников.

Министр отметил, что в этом году из общего числа заявок, поступивших в Роспатент, 85% — от компаний с российской «пропиской».

«Наиболее активно сейчас регистрируются торговые марки одежды и обуви, программного обеспечения, фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии и косметики, кондитерских и хлебобулочных товаров», — отметил он.

Решетников напомнил, что в текущем году правительство разрешило регистрировать товарные знаки всем гражданам. Ранее это могли сделать только компании и индивидуальные предприниматели. «Это важно для самозанятых, которые продают свою продукцию на маркетплейсах», — пояснил глава Минэкономразвития.

За неполные пять месяцев с начала действия закона от самозанятых поступило 5 тыс. заявок, поделился министр. По его словам, Роспатент сократил сроки и первые 50 товарных знаков уже зарегистрировал. «Четыре месяца идёт регистрация, поэтому мы просто в ближайшее время ждём уже массовой регистрации из тех, кто подал заявки», — уточнил Решетников.

По прогнозу министра, в развитии брендов большую роль будет играть кооперация производителей в регионах. Для этого по инициативе Совфеда законодательно закреплён новый вид интеллектуальной собственности — «географическое указание».

«В Роспатенте уже зарегистрировано более 320 региональных брендов. К ним относятся товары, которые прочно связаны с традициями производства на конкретной территории, местные ремёсла. Регионы-лидеры по числу региональных брендов: Краснодарский край — 27, Ставропольский край — 14, Тульская область и Московская область — по 9», — указал Решетников.

Роспатент Россия товарный знак Максим Решетников
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