Число зарегистрированных товарных знаков компаниями из России выросло на треть за 1,5 года

Число товарных знаков, зарегистрированных российскими компаниями, выросло более чем на треть за последние полтора года, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«На сегодняшний момент Роспатентом зарегистрировано всего по стране 860 тыс. товарных знаков <…> Из них российским компаниям и гражданам принадлежит уже более половины, если быть точным — 490 тыс. Причём за последние полтора года число таких знаков, которые принадлежат нашим компаниям, выросло более чем на треть», — сказал Решетников.

Министр отметил, что в этом году из общего числа заявок, поступивших в Роспатент, 85% — от компаний с российской «пропиской».

«Наиболее активно сейчас регистрируются торговые марки одежды и обуви, программного обеспечения, фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии и косметики, кондитерских и хлебобулочных товаров», — отметил он.

Решетников напомнил, что в текущем году правительство разрешило регистрировать товарные знаки всем гражданам. Ранее это могли сделать только компании и индивидуальные предприниматели. «Это важно для самозанятых, которые продают свою продукцию на маркетплейсах», — пояснил глава Минэкономразвития.

За неполные пять месяцев с начала действия закона от самозанятых поступило 5 тыс. заявок, поделился министр. По его словам, Роспатент сократил сроки и первые 50 товарных знаков уже зарегистрировал. «Четыре месяца идёт регистрация, поэтому мы просто в ближайшее время ждём уже массовой регистрации из тех, кто подал заявки», — уточнил Решетников.

По прогнозу министра, в развитии брендов большую роль будет играть кооперация производителей в регионах. Для этого по инициативе Совфеда законодательно закреплён новый вид интеллектуальной собственности — «географическое указание».

«В Роспатенте уже зарегистрировано более 320 региональных брендов. К ним относятся товары, которые прочно связаны с традициями производства на конкретной территории, местные ремёсла. Регионы-лидеры по числу региональных брендов: Краснодарский край — 27, Ставропольский край — 14, Тульская область и Московская область — по 9», — указал Решетников.