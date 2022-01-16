Что в имени тебе моём: как зарегистрировать оригинальный товарный знак

Зачастую предприниматели пытаются выбрать самое звучное и цепляющее название для своих товаров и услуг, но с каждым днём это сделать всё сложнее, ведь интересные названия и логотипы постоянно занимают. Чтобы привлечь внимание к продукту, некоторые компании и вовсе готовы выходить за рамки общепринятых понятий, но сталкиваются с непониманием общества, потребителей и Роспатента, который стоит на страже регистрации товарных знаков. Юристы практики интеллектуальной собственности Capital Legal Services Антонина Шишанова и Виктор Калужский предложили Sostav погрузиться в удивительный мир российских товарных знаков и заявок, а также поделились советами, как регистрировать что-то интересное или из ряда вон выходящее.

Крылатые выражения

Часто обычные фразы могут стать такими вирусными, что их активно начинают использовать в коммерческих целях. И становится важно, кто первый застолбит за собой право использования. Например, после того, как мем «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там всё уронили!» стал популярным и был обыгран в рекламе МТС, «Альфа-Банка», «Эксмо», Whiskas, его автор Дарья Бородулина решила зарегистрировать фразу как словесный товарный знак. На данный момент по её заявке проходит экспертиза.

Пристрастилась к регистрации известных цитат и «Газпром-нефть». Компания в сентябре 2020 года подала заявку на использование в качестве товарных знаков несколько высказываний:

бизнес-тренера Тони Роббинса: «Успех — это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь»;

английского философа Джона Локка: «Правильно мыслить более ценно, чем многое знать»;

Иоганна Гёте: «То, что не начато сегодня — не закончить завтра».

В итоге «Газпром-нефть» решила остановиться только на цитате Гёте, а две другие заявки были отозваны. Несмотря на то, что у цитаты имеется свой автор, на наш взгляд, у Роспатента не должно возникнуть каких-либо причин для отказа в её регистрации как товарного знака: даже если признать такую фразу самостоятельным объектом авторского права, то срок её охраны давно истёк.

Завершить обзор «крылатых товарных знаков» хочется группой Little Big. Её вокалист Илья Прусикин дважды защитил название музыкального трека Skibidi. В первый раз регистрация позволила маркировать большой перечень товаров и услуг, в том числе электроники, одежды, обуви, детских игрушек. Во второй — дала лидеру группы монополию на использование слова в отношении услуг ресторанов и гостиниц.

Что же нужно для регистрации известного выражения в качестве товарного знака?

Если на регистрацию заявляется цитата из известного в России произведения, то необходимо согласие автора или его наследников. При этом понятие известности произведения или каких-то критериев для её определения законом нигде не закреплено. Вероятнее всего, этот вопрос решается по усмотрению экспертов.

Может потребоваться обоснование, что цитата не будет вводить в заблуждение потребителей. Например, ассоциативно связывать товары с автором или его потомками.

Обозначения не должны противоречить общественным интересам и принципам морали: крылатые выражения не могут содержать ругательных или оскорбительных слов.

Известные имена

Довольно часто публичные люди пытаются заработать на своей известности. К примеру, был выпущен парфюм, который носит имя и фамилию Аллы Пугачёвой, а также минеральная вода Ольги Бузовой — Buzaqua. Активно защищают свои имена рэперы и блогеры: товарный знак есть у Алишера Моргенштерна и Анастасии Ивлеевой.

Встречаются и более необычные примеры. В январе 2021 года сыном Иосифа Кобзона были поданы две заявки на регистрацию товарных знаков: «Вдова Кобзон» и «Veuve Kobzon». Заявитель планирует их использовать для обозначения алкогольных напитков. Особенность этих заявок не только в том, что они связаны с фамилией известной личности, но и в возникающих ассоциациях с шампанским Veuve Clicquot. Эта марка также охраняется в России, что может стать причиной для запросов экспертизы Роспатента. Однако поскольку каждое решение принимается экспертами в частном порядке, сложно предсказать шансы на регистрацию этих обозначений.

При регистрации личного имени или псевдонима учитывается:

согласие известной личности или её наследников;

обоснование, что имя, фамилия или псевдоним не являются распространенными и не будут вводить в заблуждение потребителей;

регистрация обозначения не противоречит общественным интересам и принципам морали (к примеру, на этом основании отказали в регистрации товарного знака «Медвепутик»).

На грани

Довольно часто предприниматели используют эпатажные названия для привлечения внимания потребителей. А если они ещё становятся популярными, то часто за этим следует попытка их зарегистрировать в качестве товарного знака.

Достаточно показательный пример у «ЁбиДоёби». По мнению заявителя, это обозначение — перевод невинной японской фразы «день недели — суббота». Однако Роспатент посчитал, что название может относиться к жаргонным словам, противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, в связи с чем не может быть зарегистрировано.

Заметим, что Роспатент не всегда последователен в своих решениях. Например, он отказал в регистрации обозначения «Горижопа», но без каких‑либо препятствий зарегистрировал товарный знак Gorighopa.

Ещё одним «просчётом» Роспатента можно считать товарный знак № 778144, который был зарегистрирован для продажи кальянов маленького размера. Правда правовая охрана товарного знака просуществовала совсем недолго: через восемь месяцев после его регистрации, Палатой по патентным спорам признали недействительным предоставление знаку правовой охраны. Причиной для отмены стало возражение, поданное неким индивидуальным предпринимателем, который посчитал, что зарегистрированное обозначение противоречит общественным интересам, поскольку несёт в себе оскорбительный характер и вызывает неприятные ассоциации у российских потребителей.

Примечательно, что это слово не впервые используется для привлечения внимания. Например, похожее название использовал магазин детских товаров в Обнинске. Но после критики местных жителей и внимания Роспотребнадзора компания добавила небольшой штрих в название, поменяв букву «P» в «B». В итоге был зарегистрирован товарный знак Mr. Bizduk, который уже не противоречит общественным интересам и морали.

Сложности при регистрации:

часто требуется обжаловать решения об отказе в регистрации в Палате по патентным спорам, и иногда и в Суде по интеллектуальным правам;

может понадобиться обоснование, что обозначение не будет противоречить общественным интересам и принципам морали;

риск получить штраф за нарушение законодательства о рекламе (для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. руб., но в некоторых случаях ещё больше).

Звуковые товарные знаки

Рассказывая о товарных знаках, нельзя не обратить внимание, что в России допускается регистрация звуковых товарных знаков. Несмотря на их немногочисленность, они активно применяются правообладателями. К примеру, зарегистрированы товарные знаки, которые защищают музыкальную составляющую заставки киностудии 20th Century Studios и рингтон телефонов Sony Ericson.

Встречаются и более интересные товарные знаки: мурлыкание кошки и внушение от строительной компании, привлекающее слушателя купить квартиру.

Этот год подарил нам ещё один интересный комбинированный товарный знак, состоящий из обозначения «Трофей таксидермия» и звуковой дорожки «Звуки зверей и птиц охотничьих видов в указанной последовательности: волк, гусь, лось, вальдшнеп, кабан, утка, медведь, глухарь». Несмотря на то, что аудио было признано неохраняемым элементом товарного знака, никто не отменяет возможность его применения для привлечения покупателей.

Изменяющиеся товарные знаки

Под словосочетанием «изменяющиеся товарные знаки» скрываются обозначения, выполненные в форме нескольких сменяющих друг друга кадров. Чаще всего их регистрируют компании, связанные с кино. Они есть у студий «Ленфильм» и «Мосфильм», а также у онлайн‑кинотеатра Okko.

Тем не менее нам больше всего нравится, когда этот тип товарных знаков используют креативно. К примеру, турецкий повар Нусрет Гёкче защитил в России свой оригинальный способ солить мясо, Аэрофлот — подмигивающую собачку, а компания «Планоплан» охраняет интерфейс своей программы для ЭВМ.

При регистрации изменяющегося товарного знака нужно представить видеозапись и распечатанное покадровое воспроизведение, а также необходимо подробно описать заявляемое обозначение.

В целом современное законодательство предлагает внушительный набор инструментов, позволяющих защитить креативные идеи в качестве товарных знаков. Не бойтесь пробовать что-то новое. Грамотный подход к выбору регистрируемого обозначения позволит компании не только укрепить защиту бренда от конкурентов, но и существенно увеличить его рыночную стоимость.