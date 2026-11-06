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06.11.2026 в 12:05

Ксении Собчак на три года запретили открывать новый бизнес в России

Причина — недостоверная информация, внесенная одной из компаний телеведущей

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ФНС России запретила телеведущей Ксении Собчак открывать новый бизнес в России до 29 октября 2029 года. Причина — недостоверная информация, внесенная ООО «Ши» (Собчак является соучредителем организации) в ЕГРЮЛ о лице, который может действовать без доверенности от имени компании. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно российскому законодательству, ФНС может отказать в регистрации нового бизнеса, если человек ранее владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.

Собчак является учредителем еще нескольких компаний, две из них относятся к сфере рекламных агентств, две — к ресторанному бизнесу. В феврале Собчак получила 100% ООО «Манила», управляющего рестораном Veter в Санкт-Петербурге.

Ксения Собчак бизнес
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