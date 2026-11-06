ФНС отсудила рекордную долю налоговых платежей в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года в России суды разрешили в пользу налоговых органов 95,2% спорных требований (речь идет о налоговых доначислениях, пенях и штрафах). Показатель вырос на 13 процентных пунктов год к году и стал рекордным за последние 10 лет. Об этом пишет РБК.

Количество налоговых споров, рассмотренных судами в первом полугодии 2026 года, увеличилось на 2% год к году, до 2,7 тыс., размер рассмотренных требований — на 31%, до 170 млрд руб. Из указанной суммы по около 162 млрд руб. (95,2%) суды вынесли решения в пользу налоговых органов, по 8 млрд руб. (менее 5%) — в пользу налогоплательщиков.

В 2025 году суды рассмотрели требования на 287 млрд руб., из них были удовлетворены иски на 258,3 млрд руб. (почти 90%) в пользу налоговых органов. Количество споров с участием ФНС снизилось на 12%, до 5,3 тыс., сообщали «Ведомости».

Причинами того, в первом полугодии 2026 года ФНС отсудила рекордную долю налоговых платежей, эксперты называют более избирательный подход компаний к судебному обжалованию, повышение качества налогового контроля, рост эффективности досудебного регулирования и ужесточение позиции судов.