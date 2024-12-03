Санкт-Петербург и Москва возглавили топ направлений для новогоднего путешествия

Россияне рассказали, какие города или регионы больше всего подходят для новогоднего путешествия. Топ направлений возглавил Санкт-Петербург (его назвали 40% респондентов). На втором месте Москва (35%). Замыкает тройку лидеров Великий Устюг (26%). Далее в рейтинге следуют Байкал (25%), Карелия (22%) и Сочи (21%). Об этом говорится в опросе сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», который есть в распоряжении Sostav.

В список популярных направлений на новогодние праздники также вошли Суздаль и Калининград (по 19% голосов), Казань (15%), Ярославль (13%), Нижний Новгород (11%), Сергиев Посад, Кострома и Владивосток (по 9%). Ещё 8% опрошенных назвали Мурманск, 7% — Шерегеш, по 5% — Тулу, Хабаровск, Красноярск и Екатеринбург.

Больше половины респондентов (55%) выбирают регион для новогоднего путешествия по наличию там интересных достопримечательностей. По 40% интервьюируемых любят необычную природу, а также ценят знаменательную историю места. Для 34% важно наличие большого количества развлечений. 25% едут туда, куда легко и удобно добраться.

В числе других критериев выбора направления: вкусная и интересная еда (22%), возможность отдохнуть в пределах доступного бюджета (21%), комфортный климат (19%), проживание родственников или друзей в регионе, возможность заняться зимним видом спорта (по 11%).

Из россиян, планирующих новогоднее путешествие, 39% поедут на автомобиле, 33% — на поезде, 17% — на автобусе, 11% полетят на самолёте.

Каждый десятый намерен потратить на путешествие до 10 тыс. руб. Ещё 13% опрошенных закладывают сумму от 11 до 20 тыс. руб., 18% — от 21 до 30 тыс. руб., 32% — от 31 до 50 тыс. руб. Каждый пятый рассчитывает потратить на поездку от 51 до 100 тыс. руб., 7% — больше 101 тыс. руб.

Эксперты «СберАвто» проанализировали среднюю стоимость автомобильной поездки из Москвы в топ самых популярных городов для путешествия на новогодних праздниках. Рассчитывалась стоимость поездки туда и обратно. Путешествие из столицы в Иркутск в среднем обойдётся в 59,4 тыс. руб., в Санкт-Петербург — в 11 тыс. руб., в Петрозаводск — в 9,8 тыс. руб., в Великий Устюг — в 9,2 тыс. руб.