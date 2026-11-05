Только 10% компаний разрешают ИИ-агентам принимать решения без участия человека

84% руководителей компаний считают повышение производительности главным результатом внедрения ИИ. Однако лишь 10% организаций разрешают ИИ-агентам самостоятельно принимать решения сразу в нескольких бизнес-функциях без согласования с человеком. Такие данные приводятся в исследовании Tata Consultancy Services (TCS), охватившем более 1,3 тыс. руководителей из 25 стран и 12 отраслей.

Исследование выявило разрыв между потенциалом технологии и ее реальным внедрением. Только 9% респондентов сообщили, что их компании используют ИИ-агентов, способных безопасно координировать рабочие процессы между различными корпоративными приложениями.

При этом безопасность, управление рисками и корпоративное регулирование оказались более значимыми факторами при выборе ИИ-решений, чем стоимость и скорость внедрения.

Отдельное внимание компании уделяют независимости от поставщиков ИИ. Для 90% участников исследования возможность работать с различными моделями и провайдерами имеет значение при принятии инвестиционных решений. Однако только 7% компаний имеют корпоративные планы по обеспечению непрерывности работы при смене ИИ-провайдера.

Среди других препятствий — стоимость вычислений и доступность корпоративных знаний. 39% организаций продолжают оценивать, оправдывают ли результаты ИИ-проектов затраты на вычислительные ресурсы. Еще 44% руководителей отмечают, что важная информация остается внутри отдельных подразделений или разбросана по документации, что затрудняет ее использование ИИ-системами.

При этом 46% компаний уже применяют модели с открытым исходным кодом для отдельных задач.

Влияние ИИ на занятость остается неопределенным: доля руководителей, которым пока сложно оценить последствия технологии для рабочих мест, выросла с 4% в 2024 году до 19% в 2026-м. В целом исследование показывает, что бизнес переходит от экспериментов с ИИ к более масштабному внедрению, но расширение автономности агентов будет зависеть от развития систем безопасности, управления и контроля над корпоративными данными.

Ранее сообщалось, что только 41% CMO уверены, что их команды могут контролировать ИИ.