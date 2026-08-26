Только 1,8% подростков пользовались функцией Instagram* для защиты от долгого скроллинга

Глава Instagram (**соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Адам Моссери отверг обвинения американских прокуроров в том, что Meta (**признана экстремистской и запрещена в России) скрывала от общественности невыгодные данные о безопасности подростков на платформе. Он выступил свидетелем в федеральном суде в Окленде, где рассматривается иск 29 американских штатов против компании, сообщает The Guardian.

Одним из ключевых эпизодов слушаний стала функция Take a Break, которая должна была напоминать подросткам о необходимости сделать перерыв после продолжительного использования Instagram*. По данным, представленным в суде, когда функция работала в формате добровольного подключения, ей пользовались только 1,8% подростков.

Прокурор Колорадо Джейсон Слотхаубер указал, что Моссери публично рассказывал о Take a Break, но не раскрывал этот показатель. В ответ глава Instagram* заявил, что компания не публикует всю имеющуюся у нее статистику. При этом он признал, что ранее публично говорил о низкой доле пользователей, подключавших функцию, не уточняя конкретные цифры.

Моссери также отверг предположение, что сотрудники Meta** получали указания скрывать негативную информацию. «Я не пытаюсь побуждать свою команду что-либо скрывать», — заявил он.

На предыдущих слушаниях против Meta** выступил бывший инженер компании по безопасности Артуро Бехар. Он заявил, что компания придерживалась стратегии «не спрашивать и не рассказывать» в вопросах безопасности детей и знала о негативном опыте подростков на платформе.

Судебный процесс касается более широких обвинений в адрес Meta**. Прокуратуры 29 штатов утверждают, что компания намеренно создавала свои соцсети таким образом, чтобы удерживать молодых пользователей на платформах, несмотря на потенциальный вред для их психического здоровья. Штаты также обвиняют компанию в незаконном сборе данных детей младше 13 лет без согласия родителей.