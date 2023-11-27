65% россиян отказались от покупки электроники западных брендов

В этом году 65% россиян отказались от покупки техники и электроники из США и Европы. 42% жителей страны передумали приобретать американские бренды, 23% — европейские. На замену 47% потребителей выбрали технику и электронику из Китая, 19% — из России. Таковы данные исследования сервиса «Тинькофф Кредит Брокер», проведённого в рамках аналитического проекта Tinkoff Data.

50% опрошенных, которые приобрели технику и электронику в этом году, совершили покупку не в то время, в которое хотели. 32% использовали для покупки заёмные средства, хотя изначально не планировали. 19% приобрели технику другой модели или фирмы, 9% купили подержанную электронику, хотя хотели новую.

71% россиян купили бытовую технику и электронику в этом году на собственные деньги. 18% воспользовались кредиткой или картой рассрочки. 7% оформили POS-кредит или рассрочку в магазине. 2% взяли кредит в банке заранее.

В рассрочку опрошенные чаще всего приобретали технику и электронику премиальных брендов (56% от всех заявок в этой категории с начала 2022 года по сентябрь 2023 года). Каждая четвёртая заявка на рассрочку оформлялась на товары брендов, работающих в среднем ценовом сегменте (например, Huawei, Gorenje, LG). Ещё 11% — на покупку бюджетной техники и электроники (Polaris, Beko, Indesit, Hisense, Poco).

59% респондентов заявили о росте цен после ухода крупных зарубежных брендов. 34% отметили появление новых брендов, которые смогли стать альтернативой ушедшим. 23% опрошенных сообщили о сильном сокращении ассортимента, 15% не заметили никаких изменений.

В октябре сообщалось, что каждый второй россиянин увеличил расходы на гаджеты. Чаще всего люди покупают новые смартфоны, ноутбуки и телевизоры.