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31.10.2023 в 08:00

Каждый второй россиянин увеличил расходы на гаджеты

Чаще всего покупают новые смартфоны, ноутбуки и телевизоры

Почти каждый второй россиянин (46%) стал тратить больше на покупку техники и электроники. Причиной для покупки новых устройств чаще всего называют износ прежней техники, а также желание её обновить. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос группы «Ренессанс страхование» и компании «Ситилинк»

47% россиян признались, что обновляют технику раз в три года. В этом году 30% опрошенных потратили на покупку гаджетов на 10−20% больше обычного, а 14% — в два раза больше, чем раньше.

Чаще всего россияне тратят деньги на покупку смартфонов (68%), ноутбуков (26%) и телевизоров (22%).

Причиной для покупки новых устройств чаще всего называют износ прежней техники (53%). Разочарование в старом девайсе (11%) и появление новых моделей гаджетов (9%) реже мотивируют россиян совершить новую покупку.

Почти половина россиян (45%) считает себя зависимыми от гаджетов и интернета. При этом аналитики отмечают, что цифровая зависимость россиян растёт с каждым годом.

гаджет
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