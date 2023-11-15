«Тинькофф» начнёт продавать рекламу в формате b2b2c

«Тинькофф» начнёт продавать рекламу в b2b2c-формате. Новая модель будет основана на базе партнёрской платформы «Тинькофф Выгода» и реализована для брендов и крупных рекламодателей. Полноценный рекламный кабинет появится в 2024 году. Об этом сообщил коммерческий директор «Тинькофф Выгоды» Мансур Ямлиханов в ходе Национального рекламного форума.

По словам спикера, в следующем году компания намерена разработать инвентарь в дополнение к имеющемуся для рекламодателей и автоматизировать продажи рекламы.

«Мы хотим реализовать полноценный рекламный кабинет, в котором у партнёра будет возможность запускать как уже существующие кэшбэк-механики или промокодные механики, а также охватные кампании с полноценной аналитикой, с рекомендациями с нашей стороны, с полным селф-сервисом по документообороту и остальным моментам», — отметил Ямлиханов, добавив концепция заключается в том, чтобы «объединять охватные кампании с классическими промо-механиками и привлечением внешнего трафика».

Рекламный кабинет будет развиваться на основе b2b-платформы «Тинькофф Выгода», но в разработке и новый рекламный инструментарий, подчеркнул спикер.

Он указал, что преимуществом «Тинькофф» будет «объём и качество данных о потребителях, а также технологии работы с этими данными».

«Мы уже составляем конкуренцию текущим игрокам. С точки зрения объёмов банковской лояльности, которая уже переросла определённый уровень и стала полноценным рекламным инструментом для бизнеса. В прошлом году мы раздали больше всех кэшбэков (более 65 млрд руб.). То, чем мы планируем заниматься, — это скорее ответ на запрос рынка в связи с дефицитом рекламных инструментов и запросом от наших партёров», — сказал Ямлиханов.

При этом он заметил, что «Тинькофф» — «не классическая рекламная площадка». Она остаётся финтех-компанией, в которую приходят за финансовыми услугами. «И кампании у нас лучше воспринимаются клиентами. То есть мы клиенту подсказываем в зависимости от транзакционной активности, где купить и как купить выгодно. Это положительно влияет на как на конверсии, так и в целом на восприятие данного инструмента», — резюмировал Ямлиханов.