«Тинькофф» запустил платформу с отзывами от реальных клиентов

«Тинькофф» создал и запустил собственную платформу для публикации отзывов о товарах и услугах с функцией защиты от накрутки. На «Тинькофф отзывах» публикуется обратная связь «исключительно реальных клиентов», которые взаимодействовали с компаниями. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что сервис доступен пользователям в профиле приложения «Тинькофф», а юридическим лицам — в приложении «Тинькофф Бизнеса».

На основе отзывов покупателей «Тинькофф» рассчитывает итоговый рейтинг компаний по пятибалльной шкале. Сейчас отзывы и оценки можно оставить на товары и услуги более 27,4 тыс. брендов и свыше 600 тыс. торговых точек и заведений. Среди них — «Пятёрочка», «Магнит», «Яндекс Такси», Wildberries, Ozon, Whoosh, «ВкусВилл», «Перекрёсток», «Вкусно — и точка», Burger King, «Додо Пицца», «Самокат», «Ашан», Avito.

С 2022 года «Тинькофф» в пилотном режиме тестировал сервис на транзакциях клиентов — тех, кто оплатил товар или услугу картой банка или через сервис «Долями».