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18+
15.06.2026 в 12:30

Тимур Спиридонов назначен директором департамента по работе с клиентами Rambler&Co

Он сфокусируется на создании AI-Driven продуктов, формировании продуктовой матрицы и выводе конверсионных решений на рынок

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Тимур Спиридонов

Тимур Спиридонов занял пост директора департамента по работе с клиентами Rambler&Co. Ранее такой позиции не было в структуре медиахолдинга. В новой роли эксперт займется формированием продуктовой матрицы, созданием цифровых продуктов на базе AI-Driven-решений и их дистрибуцией на рынок с фокусом на конверсионные решения. Об этом Sostav сообщили в компании.

Тимур Спиридонов — эксперт с более чем 15-летним опытом в сфере продуктового маркетинга и AdTech. Его профессиональный путь включает руководящие позиции в крупных российских компаниях. С 2012 года он занимал управленческие должности в области маркетинга и рекламы в X5 Retail Group, «Связном» и «НТВ-Плюс». В 2022−2023 годах возглавлял департамент по связям с общественностью, маркетингу и рекламе городского пространства ВДНХ, после чего перешел на позицию исполнительного директора Ad Tech в компанию Otclick.

Как пояснили в медиахолдинге, ключевой компетенцией нового директора является трансформация сложных технологических решений — в частности, Data-сигналов и AI/ML-продуктов — в понятные и востребованные бизнесом инструменты.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

Мы рады приветствовать Тимура Спиридонова в нашей команде. Его многолетний и разносторонний управленческий опыт в продуктовом маркетинге, AdTech и работе с клиентами позволит нам еще качественнее и оперативнее отвечать запросам нашей аудитории и создавать решения, которые приносят измеримый результат.

Rambler&Co кадры2026 Тимур Спиридонов
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