Тимур Мерлин возглавил центральный маркетинг и коммерческий департамент «Авито»

Тимур Мерлин назначен директором центрального маркетинга и коммерческого департамента Авито . В новой должности он будет отвечать за развитие этих направлений с акцентом на внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и data-driven-подходов. Об этом Sostav сообщили в компании.

Под руководством эксперта ключевые маркетинговые и коммерческие процессы — от стратегического планирования до управления каналами — будут выстраиваться вокруг возможностей GenAI.

В обновленной структуре маркетинг и коммерция войдут в периметр управляющего директора по искусственному интеллекту Андрея Рыбинцева. Такой шаг отражает курс на развитие AI-first-подхода и системное внедрение технологий ИИ в маркетинговые процессы. В 2025 году «Авито» принял стратегию внедрения генеративного ИИ, которая стала частью долгосрочной бизнес-стратегии компании.

Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито»: В «Авито» мы верим в потенциал AI-first подхода и постепенно перестраиваем внутренние процессы так, чтобы искусственный интеллект стал фундаментом развития бизнеса, а не просто дополнительным инструментом. Генеративный ИИ открывает новые возможности для маркетинга: процессы создания креативов, проектирования кампаний и проверки гипотез могут изначально строиться вокруг GenAI. Перед Тимуром стоит задача превратить ИИ в «нервную систему» маркетинга, на которой будут строиться ключевые процессы и решения.

Тимур работает в «Авито» более восьми лет. Он пришел в компанию аналитиком в направлении ценообразования, которое позднее возглавил, а в 2023 году руководил переходом продуктов монетизации платформы на аукционную модель рекламы.

В 2024 году Мерлин возглавил коммерческий департамент, где благодаря внедрению DS-механизмов была повышена эффективность продаж и возврат инвестиций. Помимо работы в компании, Мерлин преподает в Высшей школе экономики.