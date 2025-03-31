«Авито» вложит 12 млрд рублей в развитие генеративного ИИ

До 2028 года Авито планирует инвестировать в технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) порядка 12 млрд руб. и получить больше 21 млрд руб. выручки от их использования. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

«Авито» представил новую стратегию внедрения генеративного ИИ. Классифайд разработал семейство генеративных моделей и запустит образовательные программы с вузами для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта.

Первые запуски продуктов с применением генеративного ИИ в 2024 году обеспечили «Авито» 670 млн руб. выручки в год. В 2025 году компания планирует внедрить 20 новых сценариев использования генеративных моделей с потенциалом свыше 1 млрд руб.

Андрей Рыбинцев, старший директор по данным и аналитике в «Авито»: В стратегию внедрения генеративного ИИ мы изначально заложили подход с положительным ROI: инвестиции должны принести прибыль. Мы не хотим инвестировать деньги просто в модную технологию. Наш кейс показывает рынку, что на GenAI действительно можно зарабатывать. Мы планировали вернуть вложения за пять лет, но уже в первом году получилось заработать выручку. Прибыльность инвестиций нам обеспечит использование больших нейросетей в области рекомендаций и монетизации. И, помимо этого, мы создаем экспериментальные LLM-продукты, которые упростят опыт пользователей на платформе и улучшат их жизнь. «Авито» хорошо подходит для использования генеративных моделей, у нас много сценариев в создании контента и общении пользователей, где тоже есть гарантированный финансовый эффект.

«Авито» представил новое семейство генеративных моделей — текстовую A-Vibe и мультимодальную А-Vision. Модели обучены на базе нейросети Qwen2.5 с 7 млрд параметров и специализированы для задач, которые связаны с покупкой и продажей. Обучение проходило с использованием датасета объемом свыше 10 терабайт, включающего открытые источники и собственные обезличенные данные «Авито».

Благодаря созданному командой «Авито» русскоязычному токенизатору нейросеть A-Vibe умеет быстро понимать и обрабатывать входящий текст. Мультимодальная A-Vision работает с изображениями и текстом, анализирует визуальные характеристики товаров, распознает текст на изображениях, определяет качество фотографий и модерирует визуальный контент.

Андрей Рыбинцев, старший директор по данным и аналитике в «Авито»: Мы входим в небольшое число российских компаний, разрабатывающих собственные генеративные модели. Наша глобальная цель — трансформировать с помощью GenAI классифайд-платформу в интеллектуального ассистента для миллионов продавцов и покупателей.

Функции на базе A-Vibe появятся и обновятся на «Авито». Нейроописания объявлений помогут создавать продающие тексты, нейроподсказки в мессенджере предложат ответы в переписке. Нейроассистент в мессенджере ответит за продавцов на вопросы покупателей, проконсультирует по наличию и характеристикам товара. Нейроотзывы автоматически создадут краткий пересказ оценок услуг исполнителей.

A-Vibe научилась извлекать параметры из объявлений и формировать мультиобъявления, в которых объединяется несколько вариантов одного товара, например, разных цветов и размеров.

Автоматическая расстановка нейротегов упростит поиск объявлений. Нейросеть определяет характеристики товара по фото, даже если пользователь не указал их в описании, и добавляет невидимые теги, которые помогают системе найти такое объявление под соответствующий поисковый запрос.

«Авито» также готовит новые образовательные инициативы для подготовки кадров в области ИИ. В 2024 году компания запустила магистратуру по Data Science в МФТИ. В сентябре 2025 года «Авито» откроет еще три новые программы — по разработке в ИТМО, Data Science и продуктовому менеджменту во ВШЭ. В этом году на всех программах будут учиться 140 студентов. Из них компания полностью оплатит обучение 118 студентам.

Классифайд также планирует получить образовательную лицензию для запуска центра дополнительного образования и открыть курсы по направлению продуктового менеджмента и Data Science. Базой станет действующая в компании Академия аналитиков.

«Авито» развивает стажерские программы. В 2025 году компания намерена взять в штат больше 500 стажеров по всем направлениям. До 2028 года классифайд планирует подготовить около 3 тыс. IT-специалистов разных специальностей и наладить сотрудничество со всеми ключевыми профильными вузами страны.