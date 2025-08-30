Sostav.ru

30.08.2025 в 18:35

Тильда Суинтон стала лицом нового аромата Tom Ford

Актриса представила обновленную версию культового парфюма Black Orchid Reserve

Tom Ford объявил о запуске нового аромата Black Orchid Reserve и представил его амбассадора — британскую актрису Тильду Суинтон. Звезда с уникальной харизмой и яркой индивидуальностью стала лицом кампании, которая подчеркивает обновленное звучание культового парфюма.

Black Orchid Reserve — это современная интерпретация оригинального аромата Tom Ford Black Orchid, впервые представленного в 2006 году. Новинка отличается более насыщенными и глубокими акцентами, сохранив при этом фирменную утонченность бренда.

Тильда Суинтон символизирует смелость, нестандартность и притягательную силу, отражающие характер аромата. По словам представителей бренда, кампания с ее участием направлена на то, чтобы подчеркнуть «многослойность и силу индивидуальности».

Ранее Black Orchid неоднократно признавался одним из самых культовых и узнаваемых ароматов в портфолио Tom Ford. Новая версия Reserve, по прогнозам экспертов, станет одним из ключевых запусков бренда в сегменте нишевой парфюмерии 2025 года.

