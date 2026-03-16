TikTok представил новые инструменты для рекламодателей

TikTok представил новые инструменты для рекламы и электронной коммерции. Презентация состоялась на мероприятии TikTok Spotlight, где платформа показала решения, призванные усилить возможности брендов в работе с аудиторией коротких видео.

Одним из новых форматов стал Prime Time. Инструмент позволяет рекламодателям показывать пользователю до трех последовательных роликов одного бренда в течение выбранного 15-минутного промежутка, усиливая эффект присутствия и запоминаемость кампании.

Второе решение — Logo Takeover. Формат дает брендам возможность занять момент запуска приложения: пользователю в течение трех секунд показывается креатив с логотипом TikTok, после чего реклама переходит в полноэкранный формат TopView.

Отдельное внимание на мероприятии уделили развитию TikTok Shop. Инструмент позволяет компаниям продавать товары пользователям из разных стран напрямую через видеоконтент и публикации авторов, не покидая платформу.

Ранее сообщалось, что зумеры в США начинают отходить от TikTok, демонстрируя признаки снижения лояльности к платформе. 79% молодых пользователей отметили, что скучают по «первым дням» платформы — до наплыва брендовых партнерств и запуска TikTok Shop.