TikTok и МТС объявили благотворительный конкурс для певцов и блогеров

Социальная сеть TikTok и оператор связи МТС объявили о старте конкурсно-образовательной программы в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М», сообщает пресс-служба компании.

Молодые люди из разных регионов страны смогут учиться у популярных блогеров и певцов, развивая таланты и одновременно помогая сверстникам с тяжелыми заболеваниями.

В число мастеров совместного проекта от МТС и TikTok вошли певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра «Эколь» Татьяна Аникина, молодые вокалисты Акмаль Ходжаниязов, Хабиб и дуэт NANCY&SIDOROV, популярные блогеры Анриэль (@anriel), Влад Красавин (@vladkrasavin) Артем Кондратьев (@artemmkeyy), Андрей Федотов (@fedotovandrey). Мастера проекта дадут серию онлайн-уроков для начинающих блогеров и певцов и войдут в жюри онлайн конкурса «ТикТокер Поколения М».

Конкурс рассчитан на два этапа: первый пройдет с 10 по 22 марта, а второй — с 1 по 14 апреля. Принять участие в конкурсе смогу молодые люди в возрасте от 16 до 21 года. Для этого достаточно записать несколько коротких музыкальных роликов или добрых видео, а потом разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение_М.

После каждого этапа конкурса будет определен шорт-лист полуфиналистов по пять видео, набравших наибольшее количество лайков и репостов, в каждом из двух направлений. Затем жюри конкурса выберет четырех финалистов, которые смогут выступить вместе со звездами на финальном офлайн-мероприятии проекта — гала-шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге — и на большой сцене побороться за музыкальный контракт с продюсерским центром «Эколь» и стажировки у популярных блогеров в Москве.

Каждый участник конкурса станет частью благотворительного проекта «Поколение М». За лайки и просмотры под конкурсными видео МТС начислит баллы, а затем конвертирует их по курсу 1 балл = 1 рубль и отправит их детям, которые нуждаются в лечении.

Екатерина Филатова, руководитель благотворительных программ МТС: Уже шестой год мы реализуем проект «Поколение М», направленный на предоставление равных возможностей для образования и развития молодежи со всей страны. Сегодня он объединяет сотни уважаемых мастеров и творческих партнеров, каждый из которых вносит свою ценную экспертизу в процесс поиска и развития талантов. Мы рады, что TikTok, который становится одной из наиболее популярных площадок для творческой самореализации, присоединяется к «Поколению М». Надеемся, что наша коллаборация в рамках проекта поможет дать ребятам не только новые возможности, но и правильную с точки зрения ценностей мотивацию.

Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok в России: TikTok — это платформа, которая стимулирует творчество и дает возможность продемонстрировать свой талант людям по всему миру. С другой стороны, мы стремимся вдохновлять наше сообщество пользователей на добрые дела, создаем собственные инициативы и поддерживаем другие проекты. Поэтому мы рады быть партнером МТС в рамках благотворительного проекта «Поколение М», который за время работы уже вовлек миллионы людей в процесс творческого cамовыражения и развития, а также объединил их идеей помощи нуждающимся в лечении.

Компании поддержат онлайн-конкурс серией музыкальных шоу «Поколение М: Blog&Voice», которые пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске весной 2020 года. Вместе с кумирами молодежи на одной сцене могут оказаться и юные жители этих городов, достаточно загрузить видео с хэштегами #Поколение_М и #Екатеринбург, #Новосибирск или #Красноярск. Авторов лучших работ выберет творческая группа музыкальных шоу «Поколение М: Blog&Voice».