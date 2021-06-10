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10.06.2021 в 18:40

#ТвориДобро: TikTok запустил кампанию против буллинга в интернете

Креаторы сняли шесть роликов о важности вежливого общения в соцсетях

TikTok запустил кампанию #ТвориДобро, направленную на поддержание дружелюбного и уважительного отношения пользователей платформы друг к другу. В рамках первого этапа соцсеть опубликовала серию роликов, посвященных важности этичного поведения в интернете. Также совместно с экспертами программы «Травли NET» на площадке пройдет серия стримов, посвященных борьбе с агрессией в сети, рассказали Sostav в компании.

В своих видео аниматоры предлагают способы противостояния кибербуллингу, опираясь на собственный опыт. В роликах они рассказывают о последствиях агрессивного поведения. Авторы используют собственные стили анимации, а также появляются лично в конце роликов, подчеркивая, что за каждым интернет-аккаунтом скрывается живой человек, заслуживающий доброго и уважительного отношения, пояснили в TikTok.

Кампанию поддержат АНО БО «Журавлик» и эксперты программы «Травли NET»: они проведут серию прямых эфиров совместно с популярными авторами контента и расскажут, как распознать травлю, бороться с буллингом и реагировать на негативные комментарии и посты.

Первый эфир на тему «Как бороться с агрессией в Интернете» пройдет уже 9 июня в 17:00 по московскому времени. В нем примут участие креатор Наталья, известная под ником @nnotochka и Мария Свир — руководитель программы «Травли NET».

Ранее в TikTok появились новые функции для распознавания травли и борьбы с негативом: фильтр и подсказки комментариев. Они призваны помочь более осознанно относиться к публикуемым сообщениям и ограничить оскорбительные или нецензурные высказывания пользователей.

TikTok кибербуллинг
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