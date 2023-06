TikTok планирует увеличить объём продаж до $20 млрд в 2023 году

TikTok намерен в этом году более чем в четыре раза увеличить объём продаж товаров, до $20 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В прошлом году показатель составил $4,4 млрд. В 2023 году TikTok делает ставку на Индонезию, в которой инфлюенсеры рекламируют разные товары в прямом эфире: от джинс до губной помады. TikTok также работает над расширением продаж в США и Европе, хотя эти рынки не столь прибыльны.

Компания пытается захватить большую долю рынка онлайн-коммерции (его стоимость составляет $17 трлн), поскольку её основной источник дохода — рекламный бизнес — замедлился.

TikTok намерен перенести свою модель продаж в США, где у неё большая аудитория — 150 млн пользователей. Такое решение сейчас может показаться нелогичными, учитывая угрозы американских политиков полностью запретить приложение по соображениям национальной безопасности.

«Однако налаживание полезных связей с американскими продавцами и брендами может помочь TikTok обрести партнёров в тот момент, когда он начнёт отбиваться от критиков в Вашингтоне и в судах», — говорят источники издания.

У компании есть свой магазин — TikTok Shop. В нём можно приобрести товары, которые показывают в роликах при прокрутке ленты. Этот формат, объединяющий развлечения и импульсивные покупки, уже помог Douyin (китайский вариант TikTok) переманить большую часть китайских пользователей у Alibaba Group Holding Ltd. и JD.com Inc. Особенно во время пандемии, когда люди стали чаще проводить время в интернете. По словам источников, компания надеется, что потребители используют его в качестве альтернативы Amazon.com Inc. или Shopee от Sea Ltd.



В 2021 году TikTok начал продавать товары на других рынках, кроме Китая. Вышел во Вьетнам и Великобританию. Сейчас компания много продаёт в Юго-Восточной Азии, где сейчас конкурируют Lazada, Shopee и индонезийский стартап Tokopedia от Alibaba.



«Быстрый рост TikTok Shop представляет прямую угрозу для действующих лидеров электронной коммерции Юго-Восточной Азии», — говорит соучредитель исследовательской компании Cube Asia Саймон Торринг.



По данным Cube Asia, в прошлом году объём продаж только на индонезийском TikTok Shop превысил $2,5 млрд, а в 2023 году только за первые три месяца превысит миллиард долларов. В то же время TikTok сократил примерно на $2 млрд целевой показатель продаж рекламы на 2022 год, что свидетельствует о замедлении темпов роста его основного бизнеса.

Однако выросла прибыль у местного подразделения компании — у основного юрлица ООО «ТикТок Рус» в России она выросла в 9,8 раза по итогам 2022 года и составила 530,3 млн руб. За год выручка сервиса коротких видео в России снизилась на 29% и составила 2,36 млрд руб. Из этой суммы 1,4 млрд руб. (в 2,5 раза меньше, чем годом ранее) компания заработала на размещении рекламы, остальное — оказание маркетинговых и консультационных услуг своей материнской компании ByteDance.