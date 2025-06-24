The Clients и PRAND «сделали ролик за 20 секунд» для «Додо»

Бренды бьются за внимание аудитории. Рассказывая о новых акциях, они устраивают мюзиклы, каламбурят и выдумывают новые слова. Ролики пытаются стать чем-то большим, чем просто реклама, каждый бренд стремится переиграть другой и в итоге, зритель тонет в какофонии колл-ту-экшенов и забавных названий коммерческих конкурсов. «Додо» вместе с The Clients предпочли не пытаться перекрикивать громких конкурентов, а честно и искренне рассказать о реальных преимуществах для людей.

Работа над брифом

Команда «Додо» решила инвестировать максимум ресурсов в сами призы и подарки для своих клиентов, а не в масштабную, дорогостоящую кампанию. Этот факт стал и брифом и вдохновением для агентства The Clients.

Команда The Clients: Классно, когда бренд ставит людей на первое место, не только на словах в брендбуке, а на деле. Нам показалось, что это и есть самое мощное УТП, вокруг которого хочется построить кампанию. Кстати, чтобы придумать концепцию потребовалось действительно от 5 до 20 секунд, так работают вдохновляющие брифы.

В основе концепции и экзекьюшена — нарочитый минимализм, который фокусирует клиента на ценностном предложении. Исполнение обыгрывает простоту рекламы, без инфлюенсеров и мемов, транслируя, что компания пожертвовала «маркетинговой мишурой» ради большей выгоды клиента.

Лидер маркетинговых коммуникаций «Додо» Руслан Северинов: Это наша первая промо-акция такого масштаба и продумать для нее коммуникацию было для нас непростой задачей. «Додо» про людей, про искренность и «настоящесть», при этом промо-коммуникации в рекламном рынке чаще стараются перекричать друг друга, поэтому самым сложным было найти способ сохранить свой голос, не потерявшись в рекламном потоке. Кампания получилась крафтовой, очень естественной и по-хорошему прямолинейной…

Подход отражается даже в названии самой акции: «МНОГОПРИЗОВ». Было важно, чтобы аудитория с первого касания понимала, что предлагает бренд. Концепция раскрывается в кей-вижуале и ролике.

Визуально ролик построен на приеме screenlife/screencast. Это стилизованная анимация, в которой сохранена нарочитая «крафтовость»: необтравленные изображения, «описки» автокорректора и оговорки — все эти детали внимательно продуманы, но сохраняют естественность и нативность подачи. Зритель как будто смотрит на экран компьютера и может представить себя участником рабочего созвона в «Додо».

Фоновой музыки нет, а вместо дикторской озвучки — ролик озвучил арт-директор анимационной студии PRAND, который создавал его вместе с командой.

Ваня Горшков, арт-директор студии PRAND: Так, кхм-кхм, привет! Этот ролик мы сделали не за 20 секунд. Но все было довольно весело: классный бренд, классный креатив и классная команда. Уже много лет я вживаюсь в роль дизайнера, поэтому, записывая черновой войсовер для аниматика, просто был самим собой: человеком, который занят на производстве ролика. А ребята послушали и поверили. И наша проектная команда с потрясным составом спецов все реализовала.

Эффект «присутствия» работает еще сильнее во время трансляции по телевизору, когда screencast графического редактора — это то, что меньше всего ожидаешь увидеть в классическом рекламном блоке.

Тут конец статьи.

Состав творческой групы:

Dodo Brands (клиент):

Бренд директор Dodo Brands: Мила Мелькина

Лидер маркетинговых коммуникаций: Руслан Северинов

Лидер команды рекламных кампаний и спецпроектов: Мария Широкова

Менеджер рекламных кампаний и спецпроектов: Наталья Шаравина

Исполнительный продюсер рекламных кампаний: Софья Анненкова

Арт-дир рекламной кампании: Мария Самохина

Лидирующий креативный продюсер: Анастасия Бесценно

The Clients (агентство):

Аккаунт-директор: Мария Чечелова

Креативные директора: Ника Уклеба, Маша Маркова

Арт-директор: Ася Новикова

Аккаунт-менеджеры: Анастасия Решетина, Анна Емелина

Студия PRAND (продакшен):

Креативный директор и со-руководитель студии: Андрей Нестеров

Арт-директор и диктор: Иван Горшков

Продюсер: Лев Водянин

Иллюстрации: Ариша Подгайская

2D Анимация: Александр Гаврилов, Данил Аксенов, Владислав Ольшевский

3D Анимация: Данил Малярчик

SFX и сведение: Александр Маслюк

Технический монтаж: Александр Предко