The Clients и PRAND «сделали ролик за 20 секунд» для «Додо»

Бренды бьются за внимание аудитории. Рассказывая о новых акциях, они устраивают мюзиклы, каламбурят и выдумывают новые слова. Ролики пытаются стать чем-то большим, чем просто реклама, каждый бренд стремится переиграть другой и в итоге, зритель тонет в какофонии колл-ту-экшенов и забавных названий коммерческих конкурсов. «Додо» вместе с The Clients предпочли не пытаться перекрикивать громких конкурентов, а честно и искренне рассказать о реальных преимуществах для людей.
Работа над брифом
Команда «Додо» решила инвестировать максимум ресурсов в сами призы и подарки для своих клиентов, а не в масштабную, дорогостоящую кампанию. Этот факт стал и брифом и вдохновением для агентства The Clients.
Команда The Clients:
Классно, когда бренд ставит людей на первое место, не только на словах в брендбуке, а на деле. Нам показалось, что это и есть самое мощное УТП, вокруг которого хочется построить кампанию. Кстати, чтобы придумать концепцию потребовалось действительно от 5 до 20 секунд, так работают вдохновляющие брифы.
В основе концепции и экзекьюшена — нарочитый минимализм, который фокусирует клиента на ценностном предложении. Исполнение обыгрывает простоту рекламы, без инфлюенсеров и мемов, транслируя, что компания пожертвовала «маркетинговой мишурой» ради большей выгоды клиента.
Лидер маркетинговых коммуникаций «Додо» Руслан Северинов:
Это наша первая промо-акция такого масштаба и продумать для нее коммуникацию было для нас непростой задачей. «Додо» про людей, про искренность и «настоящесть», при этом промо-коммуникации в рекламном рынке чаще стараются перекричать друг друга, поэтому самым сложным было найти способ сохранить свой голос, не потерявшись в рекламном потоке. Кампания получилась крафтовой, очень естественной и по-хорошему прямолинейной…
Подход отражается даже в названии самой акции: «МНОГОПРИЗОВ». Было важно, чтобы аудитория с первого касания понимала, что предлагает бренд. Концепция раскрывается в кей-вижуале и ролике.
Визуально ролик построен на приеме screenlife/screencast. Это стилизованная анимация, в которой сохранена нарочитая «крафтовость»: необтравленные изображения, «описки» автокорректора и оговорки — все эти детали внимательно продуманы, но сохраняют естественность и нативность подачи. Зритель как будто смотрит на экран компьютера и может представить себя участником рабочего созвона в «Додо».
Фоновой музыки нет, а вместо дикторской озвучки — ролик озвучил арт-директор анимационной студии PRAND, который создавал его вместе с командой.
Ваня Горшков, арт-директор студии PRAND:
Так, кхм-кхм, привет! Этот ролик мы сделали не за 20 секунд. Но все было довольно весело: классный бренд, классный креатив и классная команда.
Уже много лет я вживаюсь в роль дизайнера, поэтому, записывая черновой войсовер для аниматика, просто был самим собой: человеком, который занят на производстве ролика. А ребята послушали и поверили. И наша проектная команда с потрясным составом спецов все реализовала.
Эффект «присутствия» работает еще сильнее во время трансляции по телевизору, когда screencast графического редактора — это то, что меньше всего ожидаешь увидеть в классическом рекламном блоке.
Тут конец статьи.
Состав творческой групы:
Dodo Brands (клиент):
Бренд директор Dodo Brands: Мила Мелькина
Лидер маркетинговых коммуникаций: Руслан Северинов
Лидер команды рекламных кампаний и спецпроектов: Мария Широкова
Менеджер рекламных кампаний и спецпроектов: Наталья Шаравина
Исполнительный продюсер рекламных кампаний: Софья Анненкова
Арт-дир рекламной кампании: Мария Самохина
Лидирующий креативный продюсер: Анастасия Бесценно
The Clients (агентство):
Аккаунт-директор: Мария Чечелова
Креативные директора: Ника Уклеба, Маша Маркова
Арт-директор: Ася Новикова
Аккаунт-менеджеры: Анастасия Решетина, Анна Емелина
Студия PRAND (продакшен):
Креативный директор и со-руководитель студии: Андрей Нестеров
Арт-директор и диктор: Иван Горшков
Продюсер: Лев Водянин
Иллюстрации: Ариша Подгайская
2D Анимация: Александр Гаврилов, Данил Аксенов, Владислав Ольшевский
3D Анимация: Данил Малярчик
SFX и сведение: Александр Маслюк
Технический монтаж: Александр Предко