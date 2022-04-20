МТС ищет подрядчиков для разработки диджитал-дизайна и маркетинговых исследований

МТС проводит открытый запрос предложений на оказание услуг по разработке диджитал-дизайна и проведению пользовательских, маркетинговых исследований и воркшопов в области диджитал-дизайна в 2022−2024 годах. Это следует из документации, размещённой в системе электронных торгов МТС.

Предмет закупки состоит из трёх лотов:

Разработка лендингов, презентаций, креативных материалов для социальных сетей и рекламы, промо-сайтов, оформление мероприятий, создание простых иллюстраций и иконок.

Создание концепций приложений и сервисов, сложных иллюстраций, шоурилов, 3D и моушн-анимаций, проектирование и разработка сложных сервисов, витрин сайтов.

Проведение воркшопов, обучающих мероприятий, креативных сессий, исследований пользователей, рынка, продуктов и сервисов.

Агентства могут поучаствовать в конкурсе на любой лот отдельно или на все сразу. Заявки принимаются до 28 апреля 2022 года. До этой даты компании должны загрузить необходимые документы для квалификации на портал.

Выбор победителя пройдёт в два этапа. На первом будет рассматриваться документация, предоставленная участниками, на предмет соответствия обязательным требованиям, а также их портфолио с примерами работ.

Компаниям, которые пройдут во второй этап тендера, будет предложено представить команду, предлагаемую для работы с МТС, ценовое предложение (рейт-карту) и выполнить тестовые задания. Список участников второго этапа планируется опубликовать 6 мая.

Победителем будет объявлен участник, получивший наивысший балл по комплексной оценке — совокупности финансовых и качественных критериев. С ним заключат контракт на два года с возможностью пролонгации.