Realweb займется digital-продвижением электромобиля «Атом»

Digital-агентство Realweb , входящее в группу RW+ , стало партнером бренда «Атом» по диджитал-продвижению электромобиля. Сотрудничество началось в сентябре, одновременно со стартом массового производства модели. Об этом Sostav сообщили в агентстве.

Там уточнили, что команда «Атома» сформировала собственное видение маркетинговой стратегии и проделала «большую работу по подготовке бренда и продукта к массовому выходу на рынок». Realweb подключилось к развитию этого подхода.

В частности, агентство помогает дорабатывать архитектуру коммуникации, медиапланирование и запуск рекламных кампаний в медийных и перформанс-каналах. Работа направлена на повышение узнаваемости бренда, формирование интереса к модели и поддержку продаж.

В первой совместной кампании агентство учло факторы, влияющие на выбор электромобиля, включая стоимость, особенности эксплуатации, практичность владения и доступность сервиса. Коммуникацию выстроили так, чтобы последовательно отвечать на эти вопросы и переводить аудиторию от знакомства с брендом к выбору и покупке «Атома».

Кирилл Борисов, директор по клиентскому сервису Realweb:



Победа в тендере «Атома» — значимый проект для Realweb. Для нас особенно важно, что здесь можно применить комплексную экспертизу агентства: объединить медийные и перформанс-инструменты, аналитику и технологические подходы к оценке эффективности.



Такой подход позволяет одновременно работать над узнаваемостью бренда, качеством контакта с аудиторией и бизнес-результатом. Уверен, что наша экспертиза поможет команде «Атома» масштабировать продвижение и эффективно решать задачи на всех этапах воронки.

При оценке эффективности размещений Realweb планирует учитывать не только стоимость и объем рекламных контактов, но и качество внимания аудитории. Среди используемых показателей — aCPM, Attentive Seconds и Viewability. Также агентство будет анализировать охват, узнаваемость бренда и модели, запоминаемость рекламы, досматриваемость видео, конверсию и продажи.

Одним из ключевых показателей на этапе принятия решения о покупке станет количество записей на тест-драйв. По словам руководителя группы аккаунтов Realweb Анны Соколовой, продвижение объединит охватные и перформанс-инструменты с учетом барьеров, которые влияют на спрос в категории электромобилей.

Директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью, заместитель генерального директора по маркетингу бренда «Атом» Никита Березовский отметил, что коммуникация будет охватывать путь аудитории от первого знакомства с моделью до записи на тест-драйв и решения о покупке.