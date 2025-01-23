Темпы роста онлайн-торговли показали снижение

Средняя динамика прироста оборота на маркетплейсах достигла 20% по итогам прошлого года. В 2023 году она составила 28%. Такие показатели приводят к слому тренда: темпы роста интернет-торговли замедляются, а офлайн-розницы — увеличиваются. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

По предварительным оценкам Data Insight, оборот рынка интернет-торговли за 2024 год вырос на 40%, до 11 трлн руб. В 2023 году увеличение оценивалось в 44%.

По данным сервиса «МойСклад», в офлайне выручка продавцов за 2024 год выросла в среднем на 16% против 13% годом ранее. В сервисе связывают снижение темпов роста оборотов селлеров на маркетплейсах с ужесточением условий — с ростом тарифов на хранение, перевозку товаров, увеличением комиссий, необходимость продавцов участвовать в автоакциях. Это, в свою очередь, ведет к увеличению наценок на товары.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сами маркетплейсы также сталкиваются с сильным ростом издержек. Все крупнейшие площадки, по его прогнозам, закончат финансовый год с убытком.

По мнению экспертов, ретейлеры постепенно возвращаются в классическую розницу, а также активно развивают свои онлайн-магазины. Однако пока к существенному изменению баланса на рынке это не приведет.

Ранее сообщалось, что в 2024 году число небольших интернет-магазинов с оборотом до 1 млн руб. в месяц выросло в России на 78% в годовом выражении. Их общий оборот увеличился на 72%.