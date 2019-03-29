Телевещатели ищут единую точку входа в интернет

Национальная медиа группа, имеющая доли в «СТС Медиа», телеканалах РЕН ТВ, «Пятый канал», предложила создать единого оператора, который займется распространением контента каналов из первого и второго мультиплексов в интернете, сообщает РБК со ссылкой на представителя НМГ.

Представитель НМГ выступил с таким предложением на заседании Медиа-коммуникационного союза, объединяющего крупнейшие медиахолдинги и операторов связи. Речь идет о контенте 20 крупнейших российских телеканалов. Оператор станет посредником по трансляции телеконтента сторонним ОТТ-сервисам. Единый оператор может быть создан под эгидой Роскомнадзора. В качестве одного из вариантов, которые обсуждались на заседании, рассматривается использование уже действующей платформы «Витрина ТВ».

"Витрина ТВ" представляет собой общий плеер, через который эфир каналов распространяется в интернете. Таким образом вещатели пытаются снизить уровень пиратства интернет-трансляций и получить доступ к их аудиторным показателям. Совладельцами проекта являются НМГ, «Первый канал», «СТС Медиа», ВГТРК и «Газпром-медиа». Именно через «Витрину ТВ» онлайн-кинотеатры получают сигнал телеканалов. За год она была интегрирована в более чем 70 ОТТ-площадок, к сервису подключен индустриальный измеритель Mediascope.

Крупнейшие российские телеканалы будут распространять свой контент в Сети через единый программно-аппаратный комплекс «Витрина ТВ», соответствующие предложения были озвучены вещателями на заседании МКС; по задумке вещателей оператор станет единой точкой поставки телесигнала для интернет-среды. Предложенная модель работы не предполагает продажу или перепродажу контента, но будет работать в целях формирования единых стандартов контроля контента, единства измерений в OTT-среде и позволит вещателям осуществлять эффективную монетизацию, сообщили Sostav в пресс-службе НМГ.

В НМГ подчеркивают, что выражают не частную инициативу холдинга, а единую позицию всех вещателей. Она заключается в том, что монетизация ТВ-сигнала в интернете — как в эфирной, так и в платной средах — должна быть полностью на стороне каналов.