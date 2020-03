Телеведущий Иван Ургант стал амбассадором «Альфа-банка»

View this post on Instagram

Альфа — банк для умных и свободных. И люди с нами работают такие же. Рады представить нового игрока нашей команды — Ивана Урганта 🚀 ⠀ Мы с Иваном заключили умное партнёрство — будем вместе создавать ролики и тестировать новые форматы продвижения. Вы увидите совсем другого Ивана. Обещаем, такого ещё не было 👾 Премьера первых роликов — в апреле. ⠀ А вот что говорит сам Иван: «Всегда приятно, что кто-то считает тебя умным и современным, кроме тебя самого. Уверен, что вместе с Альфа-Банком нас ждёт сильная, яркая игра в высшей банковской лиге. Давайте назовём её Серия «А» 💼 ⠀ Работаем 💪🏻