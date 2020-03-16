Телеведущий Иван Ургант стал амбассадором «Альфа-банка»

Телеведущий Иван Ургант стал лицом «Альфа-банка», сообщает пресс-служба компании. Он будет принимать участие в рекламных и маркетинговых кампаниях банка, которые стартуют уже в середине апреля.

«Альфа-банк» обещает, что сотрудничество с Ургантом будет «умным», а шоумен будет участвовать в разработках идей для каждого из роликов. Также он будет участвовать в открытых дискуссиях с клиентами и тестировать новые форматы продвижения бренда.

Владимир Верхошинский, главный управляющий директор «Альфа-банка»: В прошлом году мы сотрудничали с Владимиром Познером, и сейчас он передает эстафетную палочку, а в нашем случае это красные носки, Ивану Урганту. «Альфа-Банк» — это банк для умных и свободных людей. Иван именно такой человек.

Телеведущий отметил, что ему нравится концепция, предложенная банком.

Иван Ургант: Всегда приятно, что кто-то считает тебя умным и современным, кроме тебя самого. Уверен, что вместе с «Альфа-банком» нас ждет сильная яркая игра в высшей банковской лиге. Давайте назовем ее «Серия «А».

Два года назад Иван Ургант сотрудничал с «Тинькофф-банком». Он участвовал в рекламных роликах на федеральных телеканалах, а также в спецпроектах в интернете. Изображения телеведущего появились на рекламных щитах в крупных городах России.