Суд постановил взыскать 1,8 млрд рублей с экс-владельца «Телеспорт груп»

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции и постановил взыскать 1,8 млрд руб. с Петра Макаренко, бывшего мажоритарного владельца крупнейшего в России оператора спортивных прав «Телеспорт груп». Деньги взыщут в пользу АО «Телеспорт груп» (юридическое лицо одноимённой компании), пишут «Ведомости».

Сейчас владельцем АО «Телеспорт груп» является гендиректор видеосервиса Okko Сергей Шишкин, он выкупил 99% компании в июле этого года. В октябре прошлого года предприниматель подал в суд на Макаренко. На тот момент Шишкину принадлежал 1% в АО, Макаренко — 99%.

Шишкин заявил, что его права как акционера не соблюдались, и потребовал взыскать с Макаренко убытки в 1,8 млрд руб., а также исключить предпринимателя из состава акционеров АО «Телеспорт груп». В числе других требований в иске значилось обязанность АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» списать 990 акций общества, принадлежащих Макаренко, на лицевой счёт «Телеспорт груп».

В качестве третьих лиц к делу привлекли ООО «Окко», ООО «Сберинтертеймент», АО «Телеспорт груп», ООО «Телеспорт груп» и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В феврале столичный Арбитражный суд удовлетворил ходатайства представителей Шишкина и ООО «Телеспорт груп». Судебный процесс был закрыт.