«ТНТ» поделился итогами уходящего года

На телеканале «ТНТ» подвели итоги 2024 года. По результатам 12 месяцев «ТНТ» уверенно возглавил ТОП каналов в премиальном сегменте аудитории — возрастом от 14 до 44 лет, в городах с населением более 100 тыс. человек. Доля канала составила 8,4%, что на 1,4 пункта больше, чем у ближайшего конкурента.

Свою главную премьеру «ТНТ» показал в конце года: сериал «Новые Жуки» (дата выхода — 16 декабря 2024 года) с долей 19,3% стал лидером среди всех сериалов, выходящих на российском ТВ, не только за этот год, а за последние три года. В 2020-м году долю 19,55% показал сериал «Ольга» — еще один знаковый проект телеканала «ТНТ». «Новым Жукам» своим рекордным результатом удалось переломить тенденцию снижения аудитории сериалов на ТВ.

Возвращение большого кино

В 2024 году на «ТНТ» вернулось большое кино. Средняя доля фильмов, шедших в эфире «ТНТ» с июня по декабрь 2024 года, составила 8,3%. В топе самых просматриваемых фильмов оказались как российские комедии («Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым — 13,2%), так и голливудские блокбастеры («Рыцарь дня» с Томом Крузом и Кэмерон Диаз — 11,7%).

Кроме того, канал стал поддерживать и самостоятельно производить большое количество кинопроектов. В 2024 году при участии канала произведено 20 фильмов, также в работе еще 14 полных метров, премьеры которых состоятся в 2025 и 2026 годах. Также телеканал «ТНТ» и «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» оказывают поддержку 24 проектам, премьеры которых уже состоялись в 2024 году или состоятся в 2025.

Новогодние премьеры и успешные проекты

Знаковым событием стала премьера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», который стал самым рейтинговым проектом на ТВ в 2023 году (доля 22,2%, рейтинг 5,7%). Он же помогал «ТНТ» наращивать аудиторию и в январе 2024 года: за новогодние праздники только на канале комедию посмотрели 42,5 миллиона человек. 31 декабря 2024 года в эфире «ТНТ» состоится премьера нового новогоднего музыкального телефильма — «Небриллиантовая рука», которая, как ожидают на канале, должна стать еще большим телесобытием.

В 2024 году «ТНТ» выпустил в эфир 71 премьеру: речь идет только о собственных сериалах и шоу, в расчет не берется закупной контент. Это примерно на 30% больше, чем у прямых конкурентов. Количество премьерных часов контента собственного производства в эфире «ТНТ» без учета повторов выросло с 664 в 2023 году до 1003 в 2024 году.

Лидерство и новые форматы

В 2024 году «ТНТ» удалось укрепить лидерство по выходным в праймовое время. Доля канала в субботу и воскресенье с 18:30 до 23:00 в аудиторном сегменте от 14 до 44 лет в городах с населением более 100 тыс. человек составила 10,4%. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Существенную роль в этом сыграли новые форматы, запущенные в 2024 году и мгновенно ставшие телехитами: грандиозное «китайское» реалити-шоу «Сокровища императора» (доля — 15,2%) и спортивное шоу «Титаны» (доля — 15,6%).

Осенью 2024 года состоялся успешный перезапуск культового юмористического шоу Comedy Club с Гариком Харламовым в роли нового креативного продюсера. Доля первого выпуска в сезоне составила 17,8%, сезон идет со средней долей 13,3%.

В топ-3 самых популярных шоу на ТВ по субботам вошли исключительно проекты из расширившейся «экстрасенсорной» линейки «ТНТ»: «Новая битва экстрасенсов» (доля — 21,1%), «Экстрасенсы. Реванш. 1 сезон» — 17,2%, «Экстрасенсы. Реванш. 2 сезон» — 17,4%. При этом в общей сложности 16 выпусков программы из 26 за два сезона стали самыми рейтинговыми программами недели на ТВ.