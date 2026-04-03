Telegram под вопросом: новая архитектура трафика для бизнеса

Представьте, что вы вложили миллионы в офис в деловом центре, а завтра туда перестанет ходить метро. Так сегодня ощущают себя российские предприниматели, которые строили в Telegram целые экосистемы: отделы продаж, службы поддержки, бренд-медиа. В начале февраля 2026 года Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу мессенджера. По данным Mediascope, российская аудитория Telegram составила 95,7 млн пользователей. Для бизнеса это огромный пласт коммуникаций, который теперь попадает в зону турбулентности. Замедление работы мессенджера уже привело к тому, что отправка обычного документа превращается в квест. Пользователи и компании ищут альтернативы — и этот процесс не остановить. Александра Дробышева, генеральный директор HINT , рассказывает Sostav почему блокировка Telegram — это не конец, а шанс пересмотреть стратегию коммуникаций.

Альтернативы: куда идти вместо Telegram

PR выходит на первый план.

Telegram долго был главным каналом общения с клиентами и площадкой для распространения экспертных мнений. Но теперь роль классического PR только возрастает. Работа с медиа, экспертные колонки, комментарии для профильных изданий — это способы донести смысл, которые не зависят от блокировок и решений регуляторов.

Выстраивание долгосрочных PR-стратегий сейчас важнее, чем когда-либо. Доверительные отношения с журналистами и редакциями остаются с вами, даже если мессенджеры под ограничениями. У СМИ уже налажены каналы распространения, и это готовая надежная инфраструктура, которой бизнес может пользоваться вместо того, чтобы выстраивать свои каналы в условиях нестабильности.

Max: главный претендент или мыльный пузырь?

Российский мессенджер сейчас набирает аудиторию большими темпами. С точки зрения бизнеса, это одновременно и возможность, и риск. К началу марта 2026 года число зарегистрированных пользователей превысило 100 млн (с ежедневной активностью около 70 млн). К нему стоит присмотреться, даже если сейчас кажется, что там «пусто». Однако переходить туда нужно осознанно и аккуратно, без паники и резких движений, чтобы иметь альтернативную точку входа.

Плюсы: государство заинтересовано в его развитии, он установлен на многих устройствах, потенциал интеграции с госуслугами и другими сервисами. Эксперты уже проводят параллели с китайским WeChat, где внутри мессенджера можно заказать еду, оплатить коммуналку и записаться к врачу. Max движется в том же направлении.

Риски: до статуса «зрелой экосистемы» ему далеко, и пользователи пока не привыкли искать здесь товары или бренды. Кроме того, серьезным барьером остается вопрос доверия: вокруг приложения циркулирует масса слухов о проблемах с приватностью. Люди опасаются государственного контроля, наличия скрытого кода для чтения переписок и несанкционированного доступа к камере или микрофону устройства. Из-за этих страхов часть аудитории принципиально избегает регистрации.

В HINT мы начали заводить каналы для клиентов в Max, как только появилась техническая возможность. Это позволяет брендам занять нишу «первопроходцев» и получить лояльную аудиторию, пока конкуренты только присматриваются. Если вы начнете выстраивать там присутствие уже сейчас, у вас есть шанс оказаться на шаг впереди, когда (и если) эти барьеры будут преодолены.

Тихая гавань: VK и «Одноклассники».

Звучит не модно, но работает. Многие сбежали из VK в Telegram за «чистотой» и отсутствием шума. Теперь маятник может качнуться обратно.

«ВКонтакте» — это по-прежнему большой охват (почти 95 млн). Здесь живут все. Сложность в том, что алгоритмы стали сложнее, и просто постить новости в паблик больше не работает. Нужно либо вкладываться в таргет, либо делать качественный контент в «VK Клипах». Кстати, о клипах: среднее время просмотра в этом разделе выросло на 30% за последний год, и платформа продолжает нагружать этот блок рекламными инструментами.

«Одноклассники» — это теплая аудитория 35+, которая отличается высокой лояльностью и платежеспособностью. Когда все бегут за молодыми, подумайте: может быть, ваш продукт нужен тем, кто спокойно сидит в ОК и скучает по живому общению? Для e-commerce и товаров для дома это все еще золотая жила.

Интеграция с CRM и контроль коммуникаций.

Telegram выполнял важную задачу: через него мы общались с аудиторией и доносили смыслы. Но в долгосрочной перспективе важно выстраивать коммуникации внутри собственной инфраструктуры.

Настройте интеграцию мессенджеров с CRM («Битрикс24», amoCRM или другой системой). Это позволит сохранять историю переписки, не терять контакты при смене платформ и выстраивать более системную работу с клиентами. В результате вы получаете контроль над данными и снижаете зависимость от внешних каналов.

Прямые каналы коммуникации: email и SMS.

После того как база и процессы выстроены внутри CRM, важно развивать каналы, через которые вы можете напрямую взаимодействовать с аудиторией.

В первую очередь — email-рассылки. Несмотря на репутацию «старого» инструмента, это один из самых стабильных каналов: он не зависит от ограничений платформ и позволяет регулярно возвращаться к пользователю с контентом, новостями и предложениями.

Дополнительно стоит использовать SMS — это канал с высокой доставляемостью, который эффективен для срочных уведомлений и коротких сообщений.

Такой подход позволяет выстраивать устойчивую коммуникацию с аудиторией и не зависеть от одной платформы.

Практические шаги: как пережить турбулентность

Итак, что делать прямо сейчас? Вот план действий для вашего бизнеса, основанный на здравом смысле и цифрах.

Активизируйте PR-работу. Договаривайтесь о публикациях в профильных СМИ, запускайте экспертные колонки, участвуйте в подкастах. Пока ваши конкуренты судорожно ищут новый мессенджер, выстраивайте отношения с медиа — это даст долгосрочный эффект и укрепит репутацию. Проведите аудит зависимостей. Возьмите лист бумаги и выпишите все бизнес-процессы, которые завязаны на Telegram (рассылки, чаты поддержки, прием заказов через бота, канал с новостями). Оцените риски по шкале от 1 до 10. То, что попало в красную зону, требует немедленного резервирования. Создайте «точку присутствия» в Max. Пока там не так шумно, зарегистрируйте канал и название бренда. Начните постепенно переливать туда самых лояльных клиентов. Не спамьте, просто сообщите: «Мы тут тоже есть, чтобы оставаться на связи». Если у вас есть бот в Telegram — изучите, можно ли его адаптировать под Max (API платформы уже позволяет многое). Начните формировать собственную базу. Запустите или усильте email-рассылку и смс. Соберите базу через конкурсы, полезные материалы, спецпредложения. Настройте CRM так, чтобы все коммуникации с клиентами дублировались и сохранялись внутри вашей системы. Это ваша страховка на случай любых блокировок. Тестируйте гипотезы. Рынок сейчас лихорадит, и это лучшее время для нестандартных ходов. Попробуйте коллаборации с брендами из смежных ниш. Автоматизируйте кросс-постинг. Используйте системы автоматической публикации. Это позволит вам готовить посты централизованно и публиковать их в нужное время во всех каналах без ручного копирования. Не паникуйте с отключением. По прогнозам экспертов, даже в случае блокировки, через специальные сервисы Telegram продолжат использовать до 60−70% аудитории. Убирать его из воронки совсем пока рано, но делать на него единственную ставку — опасно. К счастью, ФАС уточнила, что реклама в Telegram разрешена до конца года, так что у бизнеса есть время наблюдать за рынком, тестировать новые инструменты и подходы, а пока продолжать продвигать свои продукты и услуги через официальные каналы.

Важно: Не пытайтесь делать все и сразу. Выберите два-три приоритетных канала и сфокусируйтесь на них. Лучше качественно работать в нескольких, чем присутствовать везде, но никак.

Вместо заключения

Будущее бизнеса не за одной платформой, а за умением выстраивать разветвленные связи с клиентами. Сегодняшние усилия по созданию устойчивой архитектуры трафика — это завтрашнее преимущество. Telegram был отличным инструментом, но инструменты приходят и уходят. Бизнес остается.