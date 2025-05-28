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28.05.2025 в 17:15

Telegram и xAI Илона Маска заключили стратегическое партнерство на год

Сделка предусматривает распространение чат-бота Grok среди пользователей мессенджера и его последующую интеграцию в приложение

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил соглашение о сотрудничестве с компанией xAI, основанной миллиардером Илоном Маском. Партнерство рассчитано на один год и предполагает распространение нейросетевого чат-бота Grok среди пользователей Telegram с последующей интеграцией его функционала в приложение. Об этом Дуров написал в своем микроблоге в социальной сети X.

По его словам, Telegram получит от xAI 300 млн долларов наличными и акционерный капитал, а также 50% дохода от подписок на сервисы xAI, приобретенных через платформу Telegram.

«Вместе мы победим!» — написал предприниматель.

Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI в ноябре 2023 года, был внедрен в Telegram в марте текущего года и доступен для пользователей с премиум-подпиской. Для обучения чат-бота в том числе использовались данные из соцсети X.

Telegram Илон Маск xAI
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