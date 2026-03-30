30.03.2026 в 16:20

Telegram будет уведомлять о неофициальных клиентах собеседников

Метка появится в профиле под именем пользователя

Мессенджер Telegram планирует уведомлять о том, что собеседник использует неофициальный клиент приложения. Об этом сообщает «Код Дурова».

По данным издания, пометка будет сопровождаться предупреждением о возможных угрозах безопасности: «[Пользователь] использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем».

Уведомление будет отображаться в профиле под именем пользователя. В настоящее время функция тестируется в закрытом режиме.

Нововведение связано с выявленными угрозами в альтернативном клиенте Telega. Исследователи обнаружили MITM-перехват трафика, подмену адресов дата-центров на собственные серверы, использование дополнительного RSA-ключа и блокировку контента, а также принудительное скрытие секретных чатов.

Telegram
