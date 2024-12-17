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17.12.2024 в 13:21

Telegram встроил рекламу между постами в ленте каналов

Теперь объявления появляются не только после последней публикации, но и при прокрутке ленты вверх или вниз

Telegram добавил новое место показа рекламных объявлений — в ленте канала. Такой формат размещения стал доступен всем пользователям сервисов «Маркетолог PRO» и «МТС Маркетолог». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе МТС.

«Плейсмент между постами в Telegram-каналах увеличивает объем рекламного инвентаря и позволяет снизить ставки в период повышенного спроса», — пояснили в компании.

Теперь реклама Telegram Ads появляется не только после последней публикации в канале, но и при прокрутке ленты вверх или вниз. Объявления встраиваются между постами.

Количество рекламных блоков зависит от числа не просмотренных пользователем публикаций в канале.

Telegram встроил рекламу между постами в ленте каналов Telegram встроил рекламу между постами в ленте каналов

Елена Мельникова, вице-президент по рекламному бизнесу МТС:

Telegram постоянно совершенствует свой рекламный инвентарь и увеличивает его емкость — это особенно актуально в свете постоянного дефицита качественного рекламного инвентаря в рунете и повышенного спроса в период новогодних праздников. Увеличение количества рекламных мест позитивно скажется на ценах в аукционе и поможет избежать перегрева и завышенных ставок.

В компании пояснили, что новый вид плейсмента нельзя выбрать в настройках рекламной кампании. Размещение происходит автоматически и применяется ко всем форматам объявлений: текст, баннер и видео. Плейсмент между сообщениями в канале доступен как на типе таргета «Пользователи», так и при размещении в конкретном канале.

Ранее сообщалось, что за 12 дней декабря на партнерской платформе Telegram было создано 15 тыс. программ, а 4 млн пользователей получили ссылки и перешли по ним в мини-приложения.

Telegram Реклама лента каналов новый вид рекламы
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