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17.12.2024 в 12:52

На партнёрской платформе Telegram с начала декабря создали 15 тысяч программ

Ссылки на мини-приложения получили 4 млн пользователей

За 12 дней декабря на партнёрской платформе Telegram было создано 15 тыс. программ, а 4 млн пользователей получили ссылки и перешли по ним в мини-приложения. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Платформа была запущена в начале декабря. Разработчики мини-приложений могут создавать партнёрские программы: они указывают, каким процентом от будущего дохода и на какой период времени будут делиться с пользователями, готовыми привлекать других людей.

Пользователи могут зарабатывать звёзды на приглашениях других людей в мини-приложения. Звёзды могут зачисляться на баланс личного аккаунта, канала пользователя или разработанного им мини-приложения, говорится на сайте Telegram.

Платформа гарантирует получение комиссионных каждый раз, когда привлечённый пользователь совершает транзакцию в мини-приложении.

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