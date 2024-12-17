На партнёрской платформе Telegram с начала декабря создали 15 тысяч программ

За 12 дней декабря на партнёрской платформе Telegram было создано 15 тыс. программ, а 4 млн пользователей получили ссылки и перешли по ним в мини-приложения. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Платформа была запущена в начале декабря. Разработчики мини-приложений могут создавать партнёрские программы: они указывают, каким процентом от будущего дохода и на какой период времени будут делиться с пользователями, готовыми привлекать других людей.

Пользователи могут зарабатывать звёзды на приглашениях других людей в мини-приложения. Звёзды могут зачисляться на баланс личного аккаунта, канала пользователя или разработанного им мини-приложения, говорится на сайте Telegram.

Платформа гарантирует получение комиссионных каждый раз, когда привлечённый пользователь совершает транзакцию в мини-приложении.