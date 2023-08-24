Суд оштрафовал Telegram на 50 тысяч рублей за отказ локализовать личные данные россиян

Мировой суд оштрафовал мессенджер Telegram на 50 тыс. руб. за отказ локализовать данные российских пользователей в России, передаёт ТАСС. Это первый штраф компании за подобное правонарушение.

«Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.», — цитирует агентство решение судьи.

Представители Telegram не явились в суд.

Как сообщает ТАСС, поводом для привлечения компании к ответственности стало обращение в Роскомнадзор чиновницы Леси Лень, заметившей, что в одном из Telegram-каналов появился пост, в котором были опубликованы её личные данные.

Роскомнадзор по просьбе Лень потребовал от Telegram удалить eё данные с площадки, однако этого сделано не было.

На прошлой неделе на Telegram впервые составили протокол за неисполнение законодательства о локализации данных российских пользователей на территории России. Отмечалось, что площадке грозит штраф до 90 тыс. руб. Тогда подробности нарушения не приводились.

Согласно закону «О персональных данных», принятому в 2015 году, компании обязаны хранить данные граждан РФ в цифровых базах, которые находятся на территории страны. В случае нарушения сервис может быть заблокирован, а допустившую нарушение организацию могут оштрафовать.