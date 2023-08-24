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24.08.2023 в 12:50

Суд оштрафовал Telegram на 50 тысяч рублей за отказ локализовать личные данные россиян

Компания впервые получила штраф за подобное правонарушение

Мировой суд оштрафовал мессенджер Telegram на 50 тыс. руб. за отказ локализовать данные российских пользователей в России, передаёт ТАСС. Это первый штраф компании за подобное правонарушение.

«Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.», — цитирует агентство решение судьи.

Представители Telegram не явились в суд.

Как сообщает ТАСС, поводом для привлечения компании к ответственности стало обращение в Роскомнадзор чиновницы Леси Лень, заметившей, что в одном из Telegram-каналов появился пост, в котором были опубликованы её личные данные.

Роскомнадзор по просьбе Лень потребовал от Telegram удалить eё данные с площадки, однако этого сделано не было.

На прошлой неделе на Telegram впервые составили протокол за неисполнение законодательства о локализации данных российских пользователей на территории России. Отмечалось, что площадке грозит штраф до 90 тыс. руб. Тогда подробности нарушения не приводились.

Согласно закону «О персональных данных», принятому в 2015 году, компании обязаны хранить данные граждан РФ в цифровых базах, которые находятся на территории страны. В случае нарушения сервис может быть заблокирован, а допустившую нарушение организацию могут оштрафовать.

Telegram Штраф локализация данных россиян
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