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16.08.2023 в 16:10

Telegram грозит штраф за отказ локализовать персональные данные в России

На мессенджер составили первый протокол, его могут оштрафовать на 90 тысяч рублей

Мессенджеру Telegram выписали протокол за неисполнение законодательства о локализации данных российских пользователей в России. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на информацию суда.

«Судебный участок мирового судьи № 422 зарегистрировал протокол 16 апреля, дата его рассмотрения пока не назначена», — сказал собеседник агентства.

Речь идёт о неисполнении в срок законодательства о защите прав субъектов персональных данных (ПД). Площадке грозит штраф до 90 тыс. руб., уточнили в суде.

Ранее в отношении Telegram был составлен протокол о повторном нарушении законодательства в области локализации ПД российских пользователей на территории России. Но в пресс-службе суда агентству уточнили, что в картотеке была допущена помарка. По этой статье предусмотрен штраф от 6 млн до 18 млн руб. Однако суд ещё ни разу не сообщал о том, что Telegram был оштрафован за отказ локализовать ПД.

В июне суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить 32 канала, на которых публикуется несоответствующая действительности информация о специальной военной операции и её участниках. Кроме того, мессенджер отказался удалять каналы, в которых мошенническим путём у пользователей вымогаются деньги.

Telegram локализация персональных данных
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