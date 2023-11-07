Клиенты Tele2 смогут послушать голоса диких животных по специальному номеру

Tele2 запустил благотворительный проект «На связи с природой». Клиенты компании смогут послушать голоса диких животных по специальному номеру: один звонок манулу, выхухоли, зубру или атлантическому тупику обойдётся в 100 руб. Деньги перечислят на программы по сохранению животных, которые реализует благотворительный фонд «Заповедное посольство». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Tele2.

Проект «На связи с природой» действует с 1 ноября по 5 декабря этого года. Чтобы принять в нём участие, нужно перейти на сайт акции, выбрать животное и сделать звонок. Чтобы послушать урчание манула, необходимо набрать номер 0810, пение атлантического тупика — 0811, мычание зубра — 0812, писк выхухоли — 0814.

В Tele2 отметили, что креативная механика, разработанная для проекта, позволяет в игровой форме напомнить о важности защиты диких животных, а также о возможности каждого участвовать в изменении мира вокруг в лучшую сторону.

«Цифровая составляющая проекта позволяет выработать привычку помогать сознательно и системно — достаточно взять телефон и выполнить короткий звонок, чтобы внести свой вклад», — рассказала директор по маркетингу Tele2 Ольга Свечникова.