Tele2 проверит здоровье абонентов

Оператор мобильной связи Tele2 и группа компаний BestDoctor представили портал «Экосистема здоровья». На нём абоненты оператора могут выбрать одну из оздоровительных программ, в рамках которой посетить двух врачей и получить скидку на анализы. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Tele2.

Всего представлено восемь программ: «Контроль веса», «Укрепление мышц», «Активный спорт», «Стресс контроль», «Бьюти», «Здоровое сердце», «Интимное здоровье» и «Здоровый ребёнок». В каждую из них входят консультации врачей, рекомендации по физическим нагрузкам, рациону питания и скидки от партнёров.

Оздоровительный курс рассчитан на 45 дней. За это время абонент Tele2 сможет посетить двух врачей BestDoctor, а на визит к третьему получить скидку, а также сдать анализы по специальной цене.

Как рассказали в Tele2, стоимость программ зависит от их наполнения и специализации, добавив, что «цена общего курса обходится клиентам выгоднее, чем самостоятельный поход к каждому врачу по отдельности».

Чтобы воспользоваться программой, абонентам Tele2 нужно скачать приложение BestDoctor и активировать промокод, который придёт на электронную почту.