По данным опроса Go Influence, ИИ для контента используют 73% российских компаний, регулярно публикующихся в цифровых каналах. Время экономят 72% из них, а затраты на производство снизились только у 33%. Почему ускорение не гарантирует экономию и какие задачи можно доверить агентам, Sostav рассказал директор по маркетингу онлайн-университета «Зерокодер» Валерий Курземнек.

От генерации к управлению

Словом «агент» сейчас называют почти любой продукт с нейросетью, хотя, по оценке Gartner, реальные агентные возможности есть примерно у 130 поставщиков из тысяч. Агента от ассистента отличает право самостоятельно выбирать следующий шаг в пределах задачи. Ассистент готовит ответ, а переносит его в CRM или на сайт человек. Агент же сам раскладывает цель на шаги, вызывает инструменты, проверяет результат и исправляет ошибки. В контенте нейросети пока чаще используют в режиме ассистента, а между шагами по-прежнему стоит человек.

Раньше выпуск контента ограничивал штат. Генеративные модели это ограничение сняли, и черновик, иллюстрация и ролик для соцсетей теперь появляются за минуты. Вслед за возможностями выросли и аппетиты. Компании выходят в новые каналы и на новые языки, и для каждого нужны свои материалы. Согласование и публикацию многие по-прежнему ведут вручную, поэтому узкое место сместилось от авторов к проверяющим. Скорость моделей уходит на объем, а не на экономию.

Текст подешевел, а решения вокруг него остались дорогими. До публикации нужно понять, о чем писать и не отберет ли новая статья трафик у старой. После публикации нужно проверить, принесла ли она результат и не пора ли обновить близкие по теме материалы. Ошибка в таких решениях обходится все дороже: поисковики чаще отвечают на запрос сами и ссылаются лишь на несколько сайтов из верхней части выдачи. Эту работу берет на себя контент-конвейер, система, которая ведет материал от выбора темы до замера результата.

Аналитики Forrester еще в прогнозах на 2026 год писали, что контентные системы переключатся с производства материалов на подтверждение их эффективности, а контент-команды станут операционными центрами, которые управляют всем потоком материалов. Крупные компании уже перестраивают работу по этой модели и начинают с ревизии процессов.

Автоматизация на практике

В «Сбере» запустили мультиагентную систему «Маркус» для маркетинга и коммуникаций. Она отслеживает СМИ и соцсети, готовит черновики пресс-релизов, постов, презентаций и аналитических отчетов, помогает с исследованиями и оценкой маркетинговых активностей. Но прежде чем подключать агентов, компания пересмотрела устройство работы. Как рассказал руководитель маркетинга и коммуникаций Владислав Крейнин, более 1200 функций сначала объединили в 250, а затем выделили 49 ключевых, к каждой из которых добавляют агента. В пилоте с «Маркусом» уже работали более 200 сотрудников.

Крейнин привел пример подготовки презентации: раньше на нее уходили два-три дня работы нескольких коллег, теперь агент собирает первый вариант по краткому брифу, человек его правит, и через пару часов концепция готова. Стратегию, корректуру и проверку на адекватность компания оставляет людям. При этом команда не сокращается: растет объем задач, который она может выполнить.

В NVIDIA автоматизировали другой процесс — локализацию маркетингового контента. Раньше компания использовала четыре разрозненные переводческие платформы и отдельные интеграции для каждой: при смене поставщика приходилось переделывать подключения, а региональные маркетологи зависели от очереди запросов. NVIDIA создала внутреннюю платформу перевода на собственных ИИ-технологиях и обучила ее на многолетнем архиве маркетинговых переводов, чтобы учитывать продуктовую терминологию и стиль бренда. Платформу встроили в систему управления веб-контентом и другие инструменты, которыми пользуются команды.

При этом переводчиков не исключили из процесса: им передают материалы, где требуется профессиональное суждение или модель пока недостаточно надежна. Их исправления помогают улучшать систему. По данным NVIDIA, время обработки одного запроса сократилось примерно на 70%, затраты на инструменты и подрядчиков — на 25%, а общие расходы на локализацию — на 32%. Объем выпускаемых локализованных материалов удвоился; к весне 2026 года через платформу прошло более 3000 запросов и 20 тыс. уникальных файлов.

В «Зерокодере» поводом для запуска конвейера стало двухлетнее падение трафика бренд-блога. Позиции в поиске за это время почти не менялись: в «Яндексе» блог оставался в первой десятке, в Google даже поднялся, но переходов из поиска стало вдвое меньше. Более 4 тыс. статей об ИИ-инструментах быстро устаревали, а новые выходили редко. Одного специалиста для обновления архива было мало: требовалось измерять влияние каждой правки на посещаемость.

Летом я собрал агента «Прометей», который работает в трех направлениях. Для новых статей агент ищет поисковые запросы, по которым блог еще не представлен, и проверяет, не дублируют ли будущие материалы уже опубликованные. В старом архиве система предлагает и проверяет гипотезы обновления страниц. Параллельно проверяет ссылки и отображение публикаций на сайте. За три месяца вышло 290 новых статей. К сентябрю посещаемость выросла с 35 тыс. визитов в месяц до 45 тыс. — впервые за два года. Около 80% прироста дали новые публикации, остальное — обновленные материалы.

Во всех трех случаях сначала находили узкое место, а затем решали, какие действия автоматизировать и где оставить контроль человеку.

Механика контент-конвейера

Начинать стоит с ревизии работы с контентом: кто отвечает за каждый канал, сколько времени проходит от идеи до публикации, где возникают задержки и какой результат приносят материалы. Эти показатели нужно зафиксировать до запуска, чтобы затем отделить эффект автоматизации от сезонности и изменений спроса. Для первого эксперимента подходит канал, где цена ошибки невысока, материалы можно выпускать регулярно, а результат заметен в течение нескольких недель.

Следующий шаг — распределить задачи между инструментами. Сбор данных, сверку чисел по заданным источникам и публикацию можно поручить коду: для этого не нужны самостоятельные решения языковой модели. Подготовку текста, изображения или перевода по известным требованиям выполняет модель. Агент нужен там, где приходится оценивать ситуацию и выбирать следующий шаг — например, какую тему исследовать или какую страницу предложить к обновлению. Общие правила задают контент-план, тон бренда, проверенные источники и доступы к системам.

Отдельный этап — измерение результата. До публикации или обновления материала нужно зафиксировать ожидаемый эффект и срок проверки. Тогда результат можно сопоставить с прогнозом, а не объяснять успех задним числом. Но измерять результат недостаточно. Нужно заранее решить, какие действия система вправе выполнять самостоятельно, а какие требуют согласования.

Автономность и цена ошибки

Сколько самостоятельности дать агенту, определяют три вопроса: можно ли проверить результат автоматически, можно ли отменить действие и во что обойдется ошибка, обнаруженная слишком поздно. Чем труднее заметить и исправить ошибку и чем выше ее цена, тем меньше решений стоит оставлять системе. В мае 2025 года Chicago Sun-Times опубликовала приложение стороннего поставщика со списком летнего чтения. Десять из пятнадцати книг оказались выдуманными: автор не проверил результат ИИ, а редакция не читала приложение до печати.

Одно дело поручить агенту обновление малопосещаемой страницы, другое разрешить менять материал, который приносит значительную часть трафика. В первом случае неудачную правку можно отменить с небольшими потерями. Во втором даже откат не вернет посетителей, потерянных за время падения страницы в поиске. Поэтому для разных задач нужны разные ограничения. Где-то агент может действовать сам, а где-то только предлагать изменения. Позицию компании, колонки руководителей и ответы в кризисных ситуациях лучше целиком оставить людям.

Даже когда качество удалось взять под контроль, остается другой риск: система может расходовать гораздо больше ресурсов, чем требуется для решения задачи.

Цена агентного цикла

Самостоятельность агента стоит денег, поэтому бюджет на нее нужно закладывать еще при выборе архитектуры. По прогнозу Gartner, больше 40% агентных проектов закроют к концу 2027 года, и среди причин аналитики называют растущие затраты. Одна из причин заложена в том, как устроен сам агентный цикл. Если на каждом шаге передавать модели всю историю задачи, контекст разрастается, а вместе с ним увеличиваются расходы на обработку запросов.

В середине сентября выяснилось, что при прежнем объеме выпуска «Прометей» стал расходовать почти в 20 раз больше токенов — до 2 млрд в день. Первая версия системы обращалась к языковой модели даже для механических операций, а каждый промах превращала в новое правило, которое затем перечитывала перед работой. На повторное чтение накопленных правил уходило 96,5% расхода. 17 сентября систему перестроили: механические операции передали скриптам, написание текстов — недорогой модели, а задачи, требующие суждения и проверки, оставили более сильным моделям. Число кругов правок ограничили тремя. После перестройки месяц работы системы обходится примерно в 210 долларов, и почти все это подписка на Claude.

Маркетологи и агентства

Похоже, главная перемена коснется того, как контентом управляют. По опросу Go Influence, 89% компаний сами редактируют сгенерированные материалы. Но при десятках текстов в день человек становится узким местом. Часть редакторской работы переходит в правила: контент-план, тон бренда, проверенные источники, пороги и условия отката.

Когда производство берут на себя агенты, деление на SMM, SEO, CRM и контент-маркетинг становится все условнее. Самым востребованным может оказаться тот, кто умеет построить, настроить и запустить систему агентов, и его работа, скорее всего, будет стоить дороже, чем работа узких специалистов.

Ощутимее всего перемены могут коснуться агентств. Агенты и автоматизация лучше всего ложатся на те участки, которые компании обычно отдают на аутсорс, и предприниматели все чаще сравнивают стоимость подрядчика с автоматизацией. Если этот расчет будет складываться не в пользу подрядчиков, агентства, вероятно, перейдут к другим моделям: начнут брать направление под ключ или работать за оплату за действие, без фиксированной стоимости услуг.

Скорее всего, в итоге разница между компаниями будет держаться на аналитике. Когда выпуск контента перестает зависеть от размера команды, преимущество получат те, кто принимает решения по цифрам и знает, какие тексты принесли продажи и на какую сумму. Главной мерой работы маркетолога по-прежнему останется выручка.