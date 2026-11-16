Эффект от внедрения ИИ в российском бизнесе может достичь 2,6 трлн рублей

Экономический эффект от применения ИИ-технологий в российских компаниях может вырасти с нынешних 680 млрд до 2,6 трлн руб. в год в течение ближайших одного-трех лет. Такой результат возможен при оптимистичном сценарии, предполагающем предоставление ИИ-агентам возможности самостоятельно выполнять ограниченные действия. К таким выводам пришли аналитики Data Insight и «СберМаркетинга». Результаты исследования приводит «Коммерсантъ».

В базовом сценарии эффект оценивается в 1,8 трлн руб. Расчеты охватывают торговлю, финансовый сектор, телеком и цифровые сервисы, промышленность, недвижимость и рыночные услуги. На эти отрасли приходится около 85% валовой добавленной стоимости России в 2024 году.

Наиболее заметные результаты ИИ показывает в повторяющихся процессах с большим количеством операций. Среди них — обработка обращений и рекомендации в клиентском сервисе, массовый подбор персонала, обучение сотрудников и подготовка управленческой аналитики. При этом для достижения эффекта необходима интеграция ИИ с рабочими системами и доступ к качественным данным.

В «Альянсе в сфере ИИ» отмечают, что расширение полномочий ИИ-агентов должно сопровождаться изменением бизнес-процессов и использованием новых решений сотрудниками. Компании могут постепенно передавать ИИ отдельные задачи, устанавливая ограничения и сохраняя человеческий контроль. Готовность к автоматизации зависит от сложности конкретных операций.

Одним из главных препятствий для масштабного внедрения технологии эксперты называют неготовность компаний менять привычные процессы. Как отмечают в Yandex AI Studio, экономия времени даст бизнесу результат, только если позволит обслуживать больше клиентов, быстрее выпускать продукты или сокращать очереди обращений. Поэтому достижение эффекта в 2,6 трлн руб. будет зависеть от перехода компаний от точечных внедрений ИИ к полноценной перестройке рабочих процессов.