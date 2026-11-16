Серия AI-роликов для «Авито Спецтехники»: разбор проекта от Open Production

Спецтехника — одна из первых бизнес-категорий в «Авито», которая смело вышла в ИИ-продакшен. Сервис «Авито Спецтехника» совместно с нейропродакшеном Open Production разработал кампанию видеорекламы, созданную полностью с помощью искусственного интеллекта. Команда проекта рассказала Sostav, как за две недели создать серию роликов с 12 видами спецтехники, передать фактуру металла и пропорции машин и при этом соблюсти все требования техники безопасности.

Контекст и задача

«Авито Спецтехника» — один из крупнейших сервисов по аренде, покупке и продаже спецтехники в России.

Перед командой стояла практическая бизнес-задача: донести до рациональной бизнес-аудитории широту технологических возможностей и удобство сервиса аренды «Авито Спецтехника». На производство полного пакета рекламных видеороликов с ресайзами было 14 дней.

В кадре важно было показать не только технику, но и специалиста, который работает с ней в реальных условиях. Для этого нужно было выстроить композицию так, чтобы зритель видел и процесс работы, и его результат. При этом особое внимание уделили достоверности: соблюдению техники безопасности, размещению знаков и ограждений, а также правильному подбору спецодежды.

Исследование: погружение в мир спецтехники

Прежде чем сгенерировать хоть один кадр, нужно было понять нюансы работы спецтехники. Это не тот случай, когда можно положиться на общие представления.

ИИ-лид Настя и ее команда сутками собирали референсы реального транспорта в узкоспециализированных сообществах в соцсетях, чтобы разобраться, как отгружается щебень и крепятся люльки. Отдельная благодарность энтузиастам, которые выкладывают фото своих машин в деталях: без них было бы в разы сложнее.

Для некоторых кадров брали консультации у команды «Авито Спецтехника», а также специалистов, которые работают в строительной и логистической сферах. Их опыт помогал глубже погрузиться в специфику работы для создания корректной визуализации: как работает водитель экскаватора, где находится страховочный ремень у электрика в люльке.

Команда «Авито Спецтехника» активно включилась в процесс. Они предоставили собственные 3D-модели всех видов спецтехники для ключевых роликов. Это помогло точнее передать натуральные пропорции техники и допустить меньше ошибок при анимации статичных кадров.

Технический пайплайн: от статики к анимации

Процесс пошел по классической для ИИ-продакшена схеме. Сначала сгенерировали статичные кадры — стилшоты. Их утвердили, и только после этого запустили анимацию.

Для статики использовали связку NanoBanana Pro и Photoshop. Генерировали кадры фрагментарно: отдельно прорабатывали технику, отдельно — фон, отдельно — человека в кабине. Потом все это собирали в единое изображение, исправляли артефакты, добавляли брендинг. Такой подход давал контроль над каждым элементом.

Виды техники и сценарии для них обсуждали вместе с клиентом. Три вида — автовышку, экскаватор и автокран — «Авито» утвердили или клиент утвердил сразу под три отдельных полноэкранных сюжета, плюс блок из 12 маленьких виньеток на остальную технику.

Для анимации использовали два инструмента. Kling — для сцен с простым движением техники. Seedance — для сложных кадров, где нужно было показать людей в кабинах, их мимику и одновременную работу с механизмами. Отдельно работали с виньетками — двенадцать маленьких кадров на одном экране, каждый со своим видом спецтранспорта.

Главная техническая проблема — регулярные галлюцинации: у техники появлялись лишние кабины, краны вырастали из ниоткуда, люди в кабинах выглядели неестественно. Все это правили на постобработке, фрагментарно перегенерируя проблемные части кадра.

Три вызова, определившие качество ролика

На каждом этапе команда сверяла, насколько достоверно ИИ показывает реальный производственный процесс. И здесь специалистов ждали три нестандартные задачи.

Рояль и сталинская архитектура. Самый интересный кейс случился в сцене с автокраном. По сюжету машина поднимала рояль в окно жилого дома. Еще на этапе раскадровки стало понятно: массивный музыкальный инструмент физически не пролезет в узкое окно стандартной панельной многоэтажки.

Провели исследование: оказалось, что в реальности рояль поднимают на кране только в специфических домах с широкими оконными рамами, как, например, в сталинках. Локацию пересмотрели, а сам рояль завернули в полиэтиленовую пленку, чтобы он оставался узнаваемым в кадре.

Отдельная история — техника безопасности. Хоть это и рекламный ролик, сделанный в ИИ, было важно показать, что спецтехникой пользовались с соблюдением всех требований. Пришлось пересматривать каждый эпизод: пристегнутые водители, ограждения, исправное электрооборудование.

Отказ от динамичной камеры. Активное движение кадра и максимальная детализация техники плохо работают вместе: зритель не успевает считать одновременно и человека, и саму машину. Вместо этого выбрали широкоугольный статичный ракурс: специалист — на переднем плане, работа техники — на заднем. Так, в сцене с экскаватором виден водитель за рычагами и одновременно поднимающийся ковш с деревом на дальнем плане.

Результат: от съемок к реальным показателям

Проект сдали 13 июня. Ровно две недели от идеи до финального рендера. Видео сразу ушли в ротацию на ключевых диджитал-площадках.

Но основная версия — лишь часть результата. Команда подготовила полный пакет форматов:

Вторая сборка с другой раскадровкой и темпом монтажа: у клиента появился выбор, какая динамика лучше сработает на разных площадках.

Укороченная версия для компактных рекламных слотов.

Полный пакет ресайзов под вертикальные и квадратные форматы без потери композиции.

Радиоверсия для подкастов и стриминга.

Юрий Покровский, генеральный директор Open Production: Приятно наблюдать, как из раза в раз мы сталкиваемся с новыми для ИИ-роликов задачами, и иногда сквозь пот и кровь, но успешно проходим их, доказывая, что сегодня нейросети способны на многое. Смотря на тренды и изучая инструмент изнутри, мы убеждены, что скоро настанет момент, когда генерации от ИИ по качеству не будут уступать классическим роликам.

Кристина Хлыбова-Костекчи, старший менеджер маркетинговых коммуникаций «Авито Авто» и «Авито Спецтехника»: Это наш второй ролик для «Авито Спецтехники», но первый, где мы с продакшеном сделали весь визуал полностью на ИИ. Для нас ИИ — не самоцель, а возможность создавать заметный контент и экспериментировать с анимацией и хуками в коммуникации с рациональной B2B-аудиторией «Авито Спецтехники». Ролики стали частью медийной кампании «Большой выбор техники в аренду» в Краснодарском крае и Татарстане. Кампания дала статистически значимый прирост DLU на 11,4%, что вдвое выше плана. Подтвердилась и гипотеза об эмоциональном хуке в начале видео: он положительно повлиял на ключевые медийные показатели, а VTR превысил бенчмарк кампаний «Авито Спецтехники». Эти выводы уже забрали в следующие проекты, мы продолжим экспериментировать с ИИ.

Состав творческой группы

«Авито Спецтехника» (сервис по аренде, покупке и продаже спецтехники в России)

Старший менеджер маркетинговых коммуникаций «Авито Авто»: Кристина Хлыбова-Костекчи

Менеджер продуктового маркетинга «Авито Спецтехника»: Елизавета Евшина

Ведущий дизайнер «Авито Авто»: Юлия Грязнова

Старший дизайнер «Авито Авто»: Вячеслав Григорьев

Старший нейрокопирайтер: Ирина Соломатина

Старший менеджер медиапланирования «Авито Авто»: Елизавета Ермакова

Open Production (нейропродакшен)

Генеральный продюсер: Юрий Покровский

Руководитель отдела производства: Павел Токарев

Пресейл продюсер: Ирина Вязникова

Режиссер: Артем Агафонов

Продюсер: Константин Мелман

ИИ-лид: Анастасия Шенвальд

Графика, пост-продакшн: Антон Остапенко