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16.11.2026 в 10:00

Серия AI-роликов для «Авито Спецтехники»: разбор проекта от Open Production

Как тесное взаимодействие команд помогло создать масштабную AI-кампанию всего за 14 дней

Спецтехника — одна из первых бизнес-категорий в «Авито», которая смело вышла в ИИ-продакшен. Сервис «Авито Спецтехника» совместно с нейропродакшеном Open Production разработал кампанию видеорекламы, созданную полностью с помощью искусственного интеллекта. Команда проекта рассказала Sostav, как за две недели создать серию роликов с 12 видами спецтехники, передать фактуру металла и пропорции машин и при этом соблюсти все требования техники безопасности.

Контекст и задача

«Авито Спецтехника» — один из крупнейших сервисов по аренде, покупке и продаже спецтехники в России.

Перед командой стояла практическая бизнес-задача: донести до рациональной бизнес-аудитории широту технологических возможностей и удобство сервиса аренды «Авито Спецтехника». На производство полного пакета рекламных видеороликов с ресайзами было 14 дней.

В кадре важно было показать не только технику, но и специалиста, который работает с ней в реальных условиях. Для этого нужно было выстроить композицию так, чтобы зритель видел и процесс работы, и его результат. При этом особое внимание уделили достоверности: соблюдению техники безопасности, размещению знаков и ограждений, а также правильному подбору спецодежды.

Исследование: погружение в мир спецтехники

Прежде чем сгенерировать хоть один кадр, нужно было понять нюансы работы спецтехники. Это не тот случай, когда можно положиться на общие представления.

ИИ-лид Настя и ее команда сутками собирали референсы реального транспорта в узкоспециализированных сообществах в соцсетях, чтобы разобраться, как отгружается щебень и крепятся люльки. Отдельная благодарность энтузиастам, которые выкладывают фото своих машин в деталях: без них было бы в разы сложнее.

Пример группы ютуб канала где смотрели рефы

Для некоторых кадров брали консультации у команды «Авито Спецтехника», а также специалистов, которые работают в строительной и логистической сферах. Их опыт помогал глубже погрузиться в специфику работы для создания корректной визуализации: как работает водитель экскаватора, где находится страховочный ремень у электрика в люльке.

Команда «Авито Спецтехника» активно включилась в процесс. Они предоставили собственные 3D-модели всех видов спецтехники для ключевых роликов. Это помогло точнее передать натуральные пропорции техники и допустить меньше ошибок при анимации статичных кадров.

Технический пайплайн: от статики к анимации

Процесс пошел по классической для ИИ-продакшена схеме. Сначала сгенерировали статичные кадры — стилшоты. Их утвердили, и только после этого запустили анимацию.

Для статики использовали связку NanoBanana Pro и Photoshop. Генерировали кадры фрагментарно: отдельно прорабатывали технику, отдельно — фон, отдельно — человека в кабине. Потом все это собирали в единое изображение, исправляли артефакты, добавляли брендинг. Такой подход давал контроль над каждым элементом.

Виды техники и сценарии для них обсуждали вместе с клиентом. Три вида — автовышку, экскаватор и автокран — «Авито» утвердили или клиент утвердил сразу под три отдельных полноэкранных сюжета, плюс блок из 12 маленьких виньеток на остальную технику.

Пример мастер-шотов

Для анимации использовали два инструмента. Kling — для сцен с простым движением техники. Seedance — для сложных кадров, где нужно было показать людей в кабинах, их мимику и одновременную работу с механизмами. Отдельно работали с виньетками — двенадцать маленьких кадров на одном экране, каждый со своим видом спецтранспорта.

Главная техническая проблема — регулярные галлюцинации: у техники появлялись лишние кабины, краны вырастали из ниоткуда, люди в кабинах выглядели неестественно. Все это правили на постобработке, фрагментарно перегенерируя проблемные части кадра.

Пример галлюцинаций ИИ

Три вызова, определившие качество ролика

На каждом этапе команда сверяла, насколько достоверно ИИ показывает реальный производственный процесс. И здесь специалистов ждали три нестандартные задачи.

Рояль и сталинская архитектура. Самый интересный кейс случился в сцене с автокраном. По сюжету машина поднимала рояль в окно жилого дома. Еще на этапе раскадровки стало понятно: массивный музыкальный инструмент физически не пролезет в узкое окно стандартной панельной многоэтажки.

Провели исследование: оказалось, что в реальности рояль поднимают на кране только в специфических домах с широкими оконными рамами, как, например, в сталинках. Локацию пересмотрели, а сам рояль завернули в полиэтиленовую пленку, чтобы он оставался узнаваемым в кадре.

Кадр с роялем

Отдельная история — техника безопасности. Хоть это и рекламный ролик, сделанный в ИИ, было важно показать, что спецтехникой пользовались с соблюдением всех требований. Пришлось пересматривать каждый эпизод: пристегнутые водители, ограждения, исправное электрооборудование.

Кадр с техникой безопасности

Отказ от динамичной камеры. Активное движение кадра и максимальная детализация техники плохо работают вместе: зритель не успевает считать одновременно и человека, и саму машину. Вместо этого выбрали широкоугольный статичный ракурс: специалист — на переднем плане, работа техники — на заднем. Так, в сцене с экскаватором виден водитель за рычагами и одновременно поднимающийся ковш с деревом на дальнем плане.

Результат: от съемок к реальным показателям

Проект сдали 13 июня. Ровно две недели от идеи до финального рендера. Видео сразу ушли в ротацию на ключевых диджитал-площадках.

Но основная версия — лишь часть результата. Команда подготовила полный пакет форматов:

  • Вторая сборка с другой раскадровкой и темпом монтажа: у клиента появился выбор, какая динамика лучше сработает на разных площадках.
  • Укороченная версия для компактных рекламных слотов.
  • Полный пакет ресайзов под вертикальные и квадратные форматы без потери композиции.
  • Радиоверсия для подкастов и стриминга.

Юрий Покровский, генеральный директор Open Production:

Приятно наблюдать, как из раза в раз мы сталкиваемся с новыми для ИИ-роликов задачами, и иногда сквозь пот и кровь, но успешно проходим их, доказывая, что сегодня нейросети способны на многое. Смотря на тренды и изучая инструмент изнутри, мы убеждены, что скоро настанет момент, когда генерации от ИИ по качеству не будут уступать классическим роликам.

Кристина Хлыбова-Костекчи, старший менеджер маркетинговых коммуникаций «Авито Авто» и «Авито Спецтехника»:

Это наш второй ролик для «Авито Спецтехники», но первый, где мы с продакшеном сделали весь визуал полностью на ИИ. Для нас ИИ — не самоцель, а возможность создавать заметный контент и экспериментировать с анимацией и хуками в коммуникации с рациональной B2B-аудиторией «Авито Спецтехники». Ролики стали частью медийной кампании «Большой выбор техники в аренду» в Краснодарском крае и Татарстане. Кампания дала статистически значимый прирост DLU на 11,4%, что вдвое выше плана. Подтвердилась и гипотеза об эмоциональном хуке в начале видео: он положительно повлиял на ключевые медийные показатели, а VTR превысил бенчмарк кампаний «Авито Спецтехники». Эти выводы уже забрали в следующие проекты, мы продолжим экспериментировать с ИИ.

Состав творческой группы

«Авито Спецтехника» (сервис по аренде, покупке и продаже спецтехники в России)

Старший менеджер маркетинговых коммуникаций «Авито Авто»: Кристина Хлыбова-Костекчи
Менеджер продуктового маркетинга «Авито Спецтехника»: Елизавета Евшина
Ведущий дизайнер «Авито Авто»: Юлия Грязнова
Старший дизайнер «Авито Авто»: Вячеслав Григорьев
Старший нейрокопирайтер: Ирина Соломатина
Старший менеджер медиапланирования «Авито Авто»: Елизавета Ермакова

Open Production (нейропродакшен)

Генеральный продюсер: Юрий Покровский
Руководитель отдела производства: Павел Токарев
Пресейл продюсер: Ирина Вязникова
Режиссер: Артем Агафонов
Продюсер: Константин Мелман
ИИ-лид: Анастасия Шенвальд
Графика, пост-продакшн: Антон Остапенко

Open Production «Авито Спецтехника»
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