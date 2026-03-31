Тейлор Свифт судится за название своего альбома

Тейлор Свифт вновь оказалась в центре судебного разбирательства. Артистка из Лас-Вегаса Марен Уэйд подала иск с целью защитить товарный знак «Showgirl». Поводом стал альбом Свифт «The Life of a Showgirl». По словам истицы, его название пересекается с ее сценическим шоу Confessions of a Showgirl и может вводить публику в заблуждение, сообщает The Hollywood Reporter.

Уэйд отмечает, что выступает под брендом Showgirl уже более десяти лет —с одноименной колонкой в Las Vegas Weekly и концертным шоу, построенным на юмористических историях из закулисья шоу-бизнеса. По ее мнению, маркетинг нового альбома Свифт угрожает размыть узнаваемость ее проекта.

Ранее ведомство по патентам и товарным знакам США отказало команде Свифт в регистрации торговой марки Life of a Showgirl для использования в индустрии развлечений, сославшись на риск путаницы с брендом Уэйд. Тем не менее певица продолжила использовать это название в промоматериалах.

Адвокат, представляющая интересы Уэйд, заявила, что иск не направлен лично против Свифт, однако «закон о товарных знаках призван защищать создателей независимо от их известности». В иске содержится требование запретить использование названия Showgirl и компенсировать неуказанную сумму ущерба.

Альбом The Life of a Showgirl, ставший двенадцатым в дискографии Свифт, уже побил рекорды прослушиваний на Spotify и возглавил рейтинги продаж 2025 года.

Ранее Тейлор Свифт добилась отзыва заявки на товарный знак «Swift Home» от производителя постельного белья Cathay Home. Логотип бренда напоминал фирменную подпись певицы, рискуя ввести фанатов в заблуждение. Тейлор Свифт владеет более 400 товарными знаками, включая имя, подпись и даже имена котов.