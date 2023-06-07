Tecno: как выйти в лидеры брендов смартфонов

Tecno — один из самых быстрорастущих брендов на отечественном рынке. Начало 2023 года он встретил на четвёртом месте с импортом в 2,9 млн девайсов, нарастив долю рынка с 2% до 10,5%. Как бренду это удалось, Sostav рассказала команда Tecno.

Тренды

Один из ключевых текущих трендов среди покупателей смартфонов в России — сдвиг их предпочтений в сторону смартфонов средней ценовых категорий.

Средняя цена смартфона в 2022 году по разным оценкам приблизилась к 20 тыс. руб — пользователям важно выбрать устройство с идеальным соотношением цены и качества.

Ещё один тренд — увеличение промежутков между покупками смартфонов. Сегодня россияне ожидают, что девайс прослужит им три-четыре года. Переключение внимания на привлекательную стоимость и другая логика при выборе девайсов открыли двери для новых игроков. Воспользоваться шансом поспешили китайские бренды — началась борьба за покупателя. Нам удалось занять выигрышную позицию в этой гонке, и здесь сыграли роль три основных фактора: качество, инновации и реклама.

Качество

Следует помнить, что мы смотрим на смартфоны средней ценовой категории. Здесь покупатели ищут возможность сэкономить, но не отказываясь от тех функций, которыми располагают смартфоны подороже. Именно в этом соотношении цены и качества наши устройства и смогли себя зарекомендовать.

Мы предлагаем варианты в разных ценовых категориях и позволяем покупателю самому выбрать, каким будет его опыт взаимодействия со смартфоном. Создание продукта под конкретный запрос пользователей позволяет сосредоточиться на конкретных функциях, а другие оставить на базовом уровне, достаточном для комфортного использования. Например, у Tecno есть отдельные линейки камерофонов и девайсов для геймеров.

Инновации

Подобного разделения функционала недостаточно, поэтому в игру вступает второй фактор — инновации. У нас есть научно-исследовательский штаб и лаборатория с более чем 200 сотрудниками, где работа сфокусирована на мобильной фотографии. Совместно с Samsung наши специалисты разработали новые RGBW-матрицы, которые увеличивают светопоглощение. Их установили в новый Camon 19 Pro. Далее Tecno планирует сотрудничество с производителем линз для фотоаппаратов.

Впрочем, бренд занимается не только фотографией. В прошлом месяце вышел наш первый складной смартфон Phantom V Fold. Инженеры Tecno разработали шарнирный механизм складываний, а главным достижением стала практически незаметная складка экрана. Это большой шаг вперёд в сравнении с первыми моделями складных устройств.

Мы работаем и с программным обеспечением. Все смартфоны работают на собственной операционной системе HiOS. А для складной модели специалисты создали HiOS Fold 13 и адаптировали множество приложений. Так, можно работать одновременно с двумя приложениями на разных экранах и перебрасывать между ними контент.

Инновации — это не только технологии, но и смелые дизайнерские решения. Новинки нашего бренда стабильно получают дизайнерские награды — Camon 19 Pro Mondrian, вдохновлённый творчеством нидерландского художника Пита Мондриана, заработал MUSE Design Award.. Также бренд получил приз и за экологичный подход к дизайну: однажды мы собрали корпус Phantom X2 Pro на 50% из переработанного пластика, добытого в Индийском океане.

Реклама

Успешно донести всю информацию до покупателя можно благодаря креативным рекламным кампаниям. Мы фокусируемся на выстраивании диалога с покупателями, а свои продукты используем для обсуждения разных волнующих вопросов. В рамках рекламной кампании для серии Phantom X2 наша команда провела документальный проект «За гранью невероятного», в котором три бизнесмена поделились своими историями успеха. Основной посыл заключался в возможности преодоления даже самых, на первых взгляд, трудных препятствий.

Параллельно команда нашего бренда запустила совместно с ТАСС социальный фотопроект «Счастье в моменте». Фотоконкурсы стали привычной частью рекламы смартфонов, и здесь мы снова сделали упор на человеческой составляющей. С помощью проекта Tecno обратил устоявшееся восприятие современных технологий как катализатора всех проблем в обществе — ведь с их помощью можно запечатлевать любимые моменты, которые иначе потерялись бы во времени.

Для запуска первого складного смартфона Phantom V Fold мы продолжили традицию интересных совместных проектов, но выбрали другой формат. В коллаборации со стрит-арт художником Сергеем Iman наша команда разместила на территории арт-центра «Хлебозавод» визуальную 3D-инсталляцию. Чтобы обыграть главную фишку девайса — складной экран — и отдать дань слогану «Всё сложится по-новому», инсталляцию сопроводили анаморфной иллюзией. Причём художник раскрашивал её в реальном времени — это был дополнительный перформанс для тех, кто пришёл на открытие.

Рисунок на инсталляции менялся в зависимости от выбранной точки обзора. Немного походив вокруг, получалось собрать картинку. Так наш проект призывал зрителей к рассуждениям о комплексности личности и множественности «Я», которых требует от нас окружающий мир. Мы хотели, чтобы посетители инсталляции посмотрели на это под другим углом — как на возможность исследовать новые грани себя и выйти за привычные рамки, стать творцом и своим творением.

Планы

Российский рынок умных устройств сильно изменился. Всё новое стало шансом для интересных брендов вырваться вперёд. Интенсивная конкуренция между ними простимулировала креативные решения и смелые шаги. По итогам 2022 года и первого квартала 2023 выявлены лидирующие компании, в число которых вошёл и Tecno. Энергичное и мультиформатное продвижение, высокий темп развития существующих продуктовых линеек, агрессивная борьба за новые сегменты аудитории — всё это помогло нашему бренду показать активный рост на рынке современных гаджетов.