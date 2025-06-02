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02.06.2025 в 14:30

TDI провела ребрендинг

Фундаментом обновленного бренда стали самоирония и принятие компанией своей «древности»

Команда группы коммуникационных агентств TDI провела ребрендинг. Компания существует на рынке больше 18 лет. Со временем восприятие бренда изменилось: молодому рынку он казался устаревшим и не отвечающим запросам эпохи цифровых технологий. Возникла проблема несоответствия внешнего облика внутренним качествам и достижениям (у TDI больше 300 отраслевых наград), что стало препятствием для дальнейшего роста компании.

В рамках ребрендинга агентство сменило позиционирование и визуальную составляющую, выбрав путь открытости и принятия своего «возрастного кризиса». Проект получил ироничное название «Каменный век 2.0». Такой подход позволил освежить визуальную айдентику и переформатировать восприятие бренда.

В экосистеме изменений использовали первобытные символы, подчеркивающие глубину и надежность агентства. В диджитал — круглые фреймы и текстуры, стилизованные под камень. В мерче — народный промысел 2.0: тотемные маски, шнурки ручной работы, каменные свечи и соли в виде булыжников.

Команда разработала петроглифы и шрифты, как будто вырубленные в скале. Обновления коснулись всего — от визиток из натурального камня до SMM — чтобы «каменный век» считывался на всех точках контакта, но с сохранением главных ценностей компании: экспертности, креатива, надежности и современности. Изменился и tone of voice бренда — команда иронизирует над собой и не боится изменений.

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Наталья Орлова, управляющий партнер группы коммуникационных агентств TDI:

Наш ребрендинг — это сочетание зрелости, накопленной за многие годы работы, и использование прогрессивных подходов, которые актуальны сейчас в сфере маркетинга и рекламы. Мы создали идентичность, в рамках которой глубокий опыт объединен с диджитал-составляющей. Мы понимаем, что рынок меняется, и меняемся вместе с ним, оставаясь актуальными и интересными для клиентов.

Команда поставила перед собой три цели: адаптироваться под потребности рынка, уделив внимание интеграции традиционных методов в брендинге и креативе и современных технологий, изменить представление о бренде на уровне восприятия клиентов и позиционировать компанию как современную и актуальную.

Основой стратегии стало:

  • Принятие своего прошлого. В отличие от традиционных подходов, где пытаются замаскировать возраст, в TDI предпочли открыто принять его, добавив самоиронию и легкость восприятия. Название проекта намекает на глубокие корни агентства и возможность трансформации древней формы в нечто современное и эффективное.
  • Создание уникальной эстетики. В оформлении бренда использовали образы древнего искусства, скульптуры и исторических артефактов, применяли текстуры камня, характерные линии и пиктограммы.
  • Изменение тона общения. B рамках обновления голос бренда стал гораздо увереннее и самобытнее. Язык общения с аудиторией приобрел легкий оттенок юмора и доброй самоиронии, подчеркивающий умение ценить собственный опыт и делиться знаниями с клиентом.
  • Продвижение ценностей — надежности, опыта и готовности адаптироваться к современным реалиям. Основные месседжи обращены к людям, которые ищут проверенных партнеров с устойчивой репутацией и способностью быстро, креативно и эффективно решать задачи в сфере брендинга и коммуникаций.

Одной из основных задач ребрендинга было привлечение внимания профессионального сообщества. На начальном этапе TDI решила продвигать концепцию на международных фестивалях рекламы и маркетинговых коммуникаций, таких как «Серебряный Меркурий», WhiteSquare и др. В состав рабочей группы включили специалистов с опытом подготовки проектов к участию в подобных конкурсах. Основная цель заключалась в том, чтобы предложить не только технологически совершенные решения, но и подойти к проекту творчески, с высоким уровнем креативности и заинтересовать жюри.

Ребрендинг TDI
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