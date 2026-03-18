TBTBO выпустило карту-раскраску о пути создания бренда

В традиционном понимании работа над брендом выглядит как четкая последовательность шагов из точки А в точку Б: стратегия, нейминг, айдентика и запуск. Однако в реальности все по-другому — путь создателей всегда сложен и непредсказуем. Одни этапы растягиваются, другие идут по кругу. Из-за этого возникает разрыв между тем, как процесс принято показывать, и тем, как он ощущается на практике. Команда брендингового агентства полного цикла TBTBO рассказала Sostav, что именно это расхождение между «как принято показывать» и «как ощущается на практике» и стало отправной точкой для создания карты-раскраски «Брендленд».

Что такое «Брендленд»

Идея «Брендленд» родилась у команды TBTBO как рефлексия на собственный опыт. В любой презентации агентство рисует аккуратные воронки и этапы. Именно это расхождение между теорией и реальностью стало отправной точкой для создания «Брендленд». Реализованная на бумаге с долей юмора и самоиронии, «метафорическая» карта бренда дает возможность по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы и выработать новые подходы.

Территория вдохновения

Вдохновением стали детские карты-раскраски городов — большие листы, где разворачивается целый мир, который из черно-белых контуров постепенно превращается в яркую историю. Команда творчески переосмыслила привычный формат и придумала свой «Брендленд».

В процессе работы стало понятно, что у креативной индустрии есть свой «профессиональный фольклор»: истории про «вечные согласования», «горящие дедлайны», «внезапные инсайты» и «правки в последний момент». Эти сценарии стали основой метафорического ландшафта «Брендленд».

Маршрут в мир брендинга

Работа над картой началась с реального процесса создания бренда. За основу взяли ключевые этапы работы над проектом: исследование, формирование платформы бренда, стратегическая архитектура, нейминг, айдентика, носители, запуск, масштабирование, ИИ-технологии и дизайн-поддержка после запуска.

Затем к этим этапам команда добавила «закулисье» процесса, ситуации и детали, которые обычно не попадают в поле публичных презентаций, но всегда присутствуют в реальной работе: согласования, корректировки, сжатые сроки, пересборка гипотез.

В итоге получилась карта, состоящая из 14 зон, каждая из которых — метафорическая локация:

«Лес брифа» — территория неопределенности, где важно задать правильные вопросы;

«Озеро инсайтов» — момент, когда исследования превращаются в смысл;

«Пирамиды стратегии» — фундамент, на котором строится бренд;

«Море нейминга» — пространство поиска и отбора;

«Горы айдентики» — этап визуального восхождения;

«Туннель согласований» — неизбежный участок пути;

«Пустыня дедлайнов» — зона высокой концентрации решений.

После определения структуры команда перешла к визуальной системе. Нужно было найти баланс между игровой стилистикой карты-раскраски и узнаваемостью профессиональных ситуаций.

На карте спрятаны детали и «пасхалки», которые без пояснений считываются теми, кто работает в индустрии. Юмор здесь — не декоративный элемент, а способ объединить профессиональное сообщество вокруг общего опыта.

Роберт Дерцян, CEO TBTBO Brand Mastering: «Брендленд» — это проект без возрастных и социальных ограничений, но особенно он отзовется специалистам по брендингу, маркетингу и коммуникациям. Мы предлагаем пройти настоящий хоть и чуть ироничный путь создания бренда: с открытиями, странными совпадениями, смешными моментами и теми поворотами, которые невозможно продумать заранее, но именно они делают бренды живыми. Эта карта хранит истории. Возможно, среди этих троп вы узнаете свою.

Валерия Романенко, руководитель проектов Департамента маркетинга, «Абсолют Банк»: Во время разглядывания карты было забавно считывать ассоциации, которые авторы заложили в каждый этап развития бренда. Это отличный визуал последовательности проекта, а зачастую случается так, что какие-то этапы перепрыгиваешь.