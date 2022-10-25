Татьяна Зверева заняла пост директора по связям с общественностью и органами власти в KFC

Татьяна Зверева назначена директором по связям с общественностью и органами власти в KFC. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Зверева указала, что заняла должность 3 октября.

До назначения она работала PR-директором SAP в России. Она отвечала за разработку общей коммуникационной стратегии компании в 11 странах, создание кроссфункционального механизма взаимодействия с маркетингом, GR и диджиталом внутри компании в СНГ и на глобальном уровне.

С 2007 по 2015 год Зверева работала в «МегаФоне». Она прошла путь от пресс-секретаря головного офиса до заместителя PR-директора, руководителя по связям со СМИ, стратегии, планированию и региональному взаимодействию.

Ранее американская Yum! Brands заключила договор по продаже российского подразделения KFC ижевской компании «Смарт сервис». Новый владелец должен будет ребрендировать заведения.

Источник «Коммерсанта» на рынке общепита уточнил, что новый покупатель также приобрёл права на бренд Rostic’s, зарегистрированный Yum! Brands в сентябре. В начале следующего года новый владелец начнёт менять вывески на Rostic’s.