Объявления «ВКонтакте» станут метеозависимыми

Рекламу во «Вконтакте» можно будет таргетировать в зависимости от температуры, давления, скорости ветра, УФ-индекса и влажности. Объявления с кондиционерами или вентиляторами будут появляться у пользователей из жарких областей, реклама обогревателей — в холодных регионах, сообщает пресс-служба «Вконтакте». Рекламу увидят пользователи мини-приложения «Погода».

Для показа объявлений предусмотрено несколько типов виджетов:

Карточка с одной кнопкой.

Карусель из небольших иконок — кликнув по одной из них, пользователь попадает на страницу с подробной информацией.

Необычная пасхалка — иконка, лого или картинка, которая будет появляться в колонке дней недели. Например, если погода не располагает к походу в магазин, пользователь увидит лого сервиса доставки еды.

Объявления в мини-приложении «Погода» уже разместил ритейлер бытовой техники и электроники «Эльдорадо». Компания предлагала пользователям мини-приложения вентиляторы, кондиционеры и увлажнители воздуха. Объявления показывались в двух случаях: когда температура в моменте просмотра погоды была выше +25 градусов по Цельсию или утром того дня, который обещал быть жарким, передают во «ВКонтакте». За пять дней на карточку кликнули более четырёх тысяч раз, каждый пользователь провёл на сайте более минуты, около 80% аудитории оказались новыми для бренда.