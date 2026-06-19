Таксопарки просят расширить квоты на нелокализованные автомобили для такси

Национальная ассоциация автопарков (НАТ) обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением пересмотреть правила использования нелокализованных автомобилей в такси. Как сообщают «Известия», ассоциация просит расширить действие действующих квот на перевозчиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

В НАТ отмечают, что сейчас квота на использование нелокализованных моделей в размере 25% от общего числа такси в регионе распространяется только на автомобили, принадлежащие физическим лицам. При этом механизм практически не используется теми, для кого он был создан.

Согласно данным московского департамента транспорта, приведенным в обращении, по состоянию на конец мая из предусмотренной квоты в 22,3 тыс. автомобилей в реестр такси были включены лишь два транспортных средства. В ассоциации считают, что причиной стала ограниченность круга участников, которые могут воспользоваться этой мерой.

НАТ предлагает внести изменения в законодательство и предоставить доступ к квотам также юридическим лицам и ИП. По мнению организации, это позволит создать более равные условия для всех категорий перевозчиков и повысит востребованность механизма.

Член Общественного совета при Минтрансе Ирина Зарипова считает, что расширение квотирования может увеличить административную нагрузку на регионы и повысить риски непрозрачного распределения. В свою очередь главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков назвал идею расширения квот на нелокализованные автомобили преждевременной.

Напомним, в октябре 2025 года Минпромторг опубликовал первый перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Изначально в него вошли более 20 моделей шести российских и локализованных производителей, включая Lada, «Москвич», Evolute, Voyah, Sollers и УАЗ. В дальнейшем список расширяли: в него добавили новые модели «Москвич», Sollers и UMO, а также анонсировали включение автомобилей Haval и Tenet.