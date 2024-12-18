Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

SEMANTEX
СберМаркетинг
Hope group — блог digital-агентства

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.12.2024 в 19:00

Т2 и ВТБ запустили совместный продукт

Вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX

1
Реклама
Т2 МОБАЙЛ ООО | msk.t2.ru
erid:LjN8K36jx

T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с ВТБ обновляет MiXX. Теперь, по словам представителей команды, впервые на телеком-рынке, мультиподписка включает продукт банковского сегмента. Пользователи MiXX могут открыть вклад на три месяца в банке ВТБ под 24,5% годовых. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе оператора.

Банковскими вкладами интересуется все больше россиян. Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина жителей России (49%) предпочитает хранить деньги в банках, годом ранее этот показатель составлял 41%. Отвечая на интерес клиентов, Т2 в сотрудничестве с ВТБ добавила в открытую линейку MiXX новый базовый сервис «ВТБ-Вклад MiXX» — первое предложение банковского сегмента на рынке мультиподписок.

Пользователи подписки MiXX могут открыть вклад на три месяца под 24,5% годовых. На данный момент это лучшее предложение по краткосрочным вкладам в банке ВТБ и одно из лучших на рынке.

После открытия вклада ставка фиксируется и не меняется в течение всего срока. Минимальная сумма открытия — 10 тыс. руб. (в «ВТБ Онлайн»), а максимальная — 1 млн руб.

Сервис «ВТБ-Вклад MiXX» доступен всем пользователям актуальных версий MiXX (S, M и Max). Клиентам архивной линейки необходимо обновить версию подписки в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Т2.

В сентябре этого года Т2 расширила возможности мультиподписки MiXX в партнерстве с «Яндекс Плюсом». Клиентам стал доступен обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на «Кинопоиске», «Яндекс Музыкой» в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса. Добавив в MiXX банковский продукт, Т2 закрывает еще больше потребностей клиентов и совершенствует свой сервис. Подробности — на сайте.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

Наша флагманская мультиподписка MiXX непрерывно обогащается самыми актуальными и интересными предложениями благодаря партнерствам с сильнейшими игроками из разных отраслей. Банковский сегмент ранее не был интегрирован в MiXX, поэтому для нас особенно важен этот этап сотрудничества с банком ВТБ. Одна из ключевых задач стратегического партнерства — модернизация продуктовых решений бизнеса. Совместный сервис «ВТБ-Вклад MiXX» более чем соответствует этой задаче. Он выводит на новый уровень не только сам продукт, но и задает тренд на рынке мультиподписок в целом. Мы уверены, что синергия банковского и телеком-сегментов поспособствует созданию уникальных и максимально полезных решений для клиентов.

Игорь Майстренко, старший вице-президент ВТБ:

Наша копилка партнерских сервисов пополняется продуктом для абонентов Т2: мы запускаем вклад с повышенной ставкой — 24,5% на 3 месяца. Это выше, чем ставки по нашей регулярной линейке, так что у клиентов Т2 появится дополнительная выгода. Для нас это не просто новое предложение, а стратегическая задача привлечь клиентов на долгосрочное сотрудничество с ВТБ как с основным финансовым партнером.

ВТБ t2
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Интернет-маркетинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.