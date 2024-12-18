Т2 и ВТБ запустили совместный продукт

T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с ВТБ обновляет MiXX. Теперь, по словам представителей команды, впервые на телеком-рынке, мультиподписка включает продукт банковского сегмента. Пользователи MiXX могут открыть вклад на три месяца в банке ВТБ под 24,5% годовых. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе оператора.

Банковскими вкладами интересуется все больше россиян. Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина жителей России (49%) предпочитает хранить деньги в банках, годом ранее этот показатель составлял 41%. Отвечая на интерес клиентов, Т2 в сотрудничестве с ВТБ добавила в открытую линейку MiXX новый базовый сервис «ВТБ-Вклад MiXX» — первое предложение банковского сегмента на рынке мультиподписок.

Пользователи подписки MiXX могут открыть вклад на три месяца под 24,5% годовых. На данный момент это лучшее предложение по краткосрочным вкладам в банке ВТБ и одно из лучших на рынке.

После открытия вклада ставка фиксируется и не меняется в течение всего срока. Минимальная сумма открытия — 10 тыс. руб. (в «ВТБ Онлайн»), а максимальная — 1 млн руб.

Сервис «ВТБ-Вклад MiXX» доступен всем пользователям актуальных версий MiXX (S, M и Max). Клиентам архивной линейки необходимо обновить версию подписки в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Т2.

В сентябре этого года Т2 расширила возможности мультиподписки MiXX в партнерстве с «Яндекс Плюсом». Клиентам стал доступен обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на «Кинопоиске», «Яндекс Музыкой» в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса. Добавив в MiXX банковский продукт, Т2 закрывает еще больше потребностей клиентов и совершенствует свой сервис. Подробности — на сайте.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: Наша флагманская мультиподписка MiXX непрерывно обогащается самыми актуальными и интересными предложениями благодаря партнерствам с сильнейшими игроками из разных отраслей. Банковский сегмент ранее не был интегрирован в MiXX, поэтому для нас особенно важен этот этап сотрудничества с банком ВТБ. Одна из ключевых задач стратегического партнерства — модернизация продуктовых решений бизнеса. Совместный сервис «ВТБ-Вклад MiXX» более чем соответствует этой задаче. Он выводит на новый уровень не только сам продукт, но и задает тренд на рынке мультиподписок в целом. Мы уверены, что синергия банковского и телеком-сегментов поспособствует созданию уникальных и максимально полезных решений для клиентов.