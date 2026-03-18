«Т-Технологии» покупают «Авто.ру» за 35 млрд рублей

Группа «Т-Технологии», в состав которой входит «Т-Банк», договорилась о покупке автомобильного классифайда «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб. В рамках соглашения структура группы — «Т-Авто» — приобретает 100% бизнеса «Авто.ру», включая все сервисы платформы. После завершения сделки «Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и продолжит развиваться как отдельный сервис. Для пользователей и партнеров платформа продолжит работать в обычном режиме, сообщается на сайте «Яндекса».

Сделку планируется закрыть во втором квартале 2026 года, ее финансирование будет осуществляться за счет заемных средств, выяснил «Коммерсантъ». К «Т-Авто» перейдут все активы «Авто.ру» — одноименный сервис объявлений о продаже машин, B2B-платформа «Авто.ру Бизнес» и «еКредит» — решение для цифрового автокредитования в дилерских центрах.

В компании рассчитывают, что покупка позволит создать на российском рынке комплексную автоэкосистему, объединяющую частных пользователей, дилеров и автопроизводителей. По оценке группы, сервисом ежедневно пользуются более 30 млн человек.

«Яндекс» начал переговоры о продаже актива еще в конце 2025 года. Среди потенциальных покупателей рассматривались крупные игроки, включая банковские структуры и конкурирующие классифайды. В феврале РБК писал, что «Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру».

Напомним, «Яндекс» приобрел «Авто.ру» в 2014 году.