«Т-Банк» подключил платежный QR-код от объединения банков

«Т-Банк» внедрил единый платежный QR-код от объединения банков (входят «Т-Банк», «Сбер» и «Альфа-Банк») в свой торговый эквайринг, что расширило доступные покупателям способы оплаты. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.



Теперь клиенты смогут использовать платежные сервисы AlfaPay, «Яндекс Пэй», а также решения «OZON Банка», «Газпромбанка», «Совкомбанка», «МТС Банка» и других финансовых организаций, подключенных к технологии MultiQR. Кроме того, сохраняется возможность оплаты с помощью Системы быстрых платежей, T-Pay, SberPay. Оплачивать покупки с помощью платежных терминалов «Т-Банка» могут клиенты всех российских банков.

Для оплаты покупки нужно отсканировать QR-код камерой смартфона — в мобильном браузере откроется платежная страница с несколькими способами оплаты. Пользователь сможет выбрать подходящий, проверить сумму платежа и нажать кнопку «Оплатить». Новый способ оплаты автоматически появится на всех терминалах «Т-Банка» в течение первого квартала 2025 года.

Интеграция нового QR-кода стала возможной благодаря партнерству «Т-Банка» со «Сбером» и «Альфа-Банком» в рамках объединения банков. В сентябре 2024 года кредитные организации подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода. В январе «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» учредили юрлицо для развития платежных сервисов в рамках своего консорциума, а также предложили объединить платформы для оплаты QR-кодом.