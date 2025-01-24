«Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» предлагают объединить платформы для оплаты QR-кодом

Объединение Сбербанка, «Альфа-банка» и «Т-Банка» выступило с инициативой не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке. Вместо этого банки предлагают обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами. Инициатива ждет решения Банка России, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление представителя объединения кредитных организаций.

Собеседник агентства пояснил, что если QR-код не удастся считать на одной платформе, плательщику будет предложена альтернатива — ссылка на QR через платформу Национальной системы платежных карт (НСПК). Модель работает по принципу «роуминга»: банки, через которые обрабатывается платеж, смогут получать доход за переадресацию пользователя на другую платформу.

«Пользователь (…) сможет оплатить, не будет путаться в QR-кодах, и все будет работать. С НСПК эта история проработана, ждет решения от ЦБ», — подчеркнули в консорциуме.

Напомним, в сентябре 2024 года Сбербанк, «Альфа-банк» и «Т-Банк» подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода. Позднее Центробанк сообщил о подготовке законодательных изменений, направленных на использование универсального QR-кода на базе НСПК.

В январе «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» учредили юрлицо для развития платежных сервисов в рамках своего консорциума.